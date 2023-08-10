按年回落｜基數效應影響屬階段性 CPI跌0.3% 兩年半首陷通縮

內地經濟數據續轉差，國家統計局指，7月消費物價指數(CPI)按年跌0.3%，為兩年半以來再陷通縮，而按月變幅由跌0.2%，轉為升0.2%。生產物價指數(PPI)按年及按月分別跌4.4%及0.2%，均差過預期。分析指數據僅屬階段性及短暫，主要受基數問題影響，相信CPI已見底將回升。

內地上月畜肉類價格減14%，影響CPI降約0.48個百分點，其中豬肉價格跌26%，影響CPI少約0.41個百分點，而鮮果及糧食價格分別升5%及0.3%。國統局城市司首席統計師董莉娟指，CPI按月由跌轉升，因受去年同期基數較高影響，按年則回落。扣除食品和能源價格的核心CPI按年漲0.8%，漲幅按月增0.4個百分點。CPI按年回落是階段性，下階段將隨內地經濟恢復向好，市場需求穩步擴大、供求關係改善，以及去年同期高基數影響逐步消除，相信CPI有望逐步回升。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指，CPI及PPI均跌入通縮，CPI下滑主因豬肉價格大挫所累，核心CPI為今年初以來最高，料不會出現長期通縮。此外，政府未來數季實施多項刺激措施，相信經濟活動逐步增加，通脹料再次提速，加上未來數月較低基數效應，CPI及PPI已觸底將反彈。

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部指，上月消費物價倒退及PPI連續10個月通縮，反映經濟動力轉弱。最近受極端天氣影響，短線將推動食品及基本消費品需求，預期食品價格升幅將受壓；能源價格下半年跌幅或續收窄，有助穩定整體物價，今年整體通脹或僅1%，環球製造業續收縮，能源價格跌幅料逐步收窄，PPI短期或見底，全年仍錄2%至3%通縮。

人行或再減息降準

分析指兩個數據齊跌，政策往往趨積極，預期中國人民銀行或第二次減息，亦有機會調低存款準備金率等。