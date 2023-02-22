按息保障｜NOVO 2B開價低二手逾一成

NOVO LAND今批99伙兩房單位中，有46伙折實售價低於600萬元。圖左為雷霆；右為陳漢麟。(陳奕釗攝)

發展商續採低價開盤策略吸客！新鴻基地產(016)屯門NOVO 第2B期昨公布首張價單，涉146伙，提供最高15%折扣優惠，折實價425.51萬元起，折實平均呎價13,288元，與去年8月推出的同系列第1B期低開約5%，亦較鄰近二手半新屋苑折讓最多24%；是次更特別為買家提供3年利息保障計劃。

項目第2B期首批涵蓋5伙一房、99伙兩房及42伙三房，實用面積305至703方呎，折實價425.51萬至947.32萬元，折實呎價12,780至14,196元。入場單位為1B座3樓H室一房戶，實用面積305方呎，折實價425.51萬元，折實呎價13,951元。

新地副董事總經理雷霆指，今期定價根據樓盤自身條件，亦充分考慮該區供應及競爭，定價較鄰近二手造價低逾10%，加上項目方便往返深圳灣口岸，盡攬「北部都會區」優勢，形容為「北都歡騰價」，有信心可延續第1期的暢旺銷情。

同系列第1B期去年8月推出，當時首批160伙折實平均呎價13,998元，相比下今期低約5%；惟對比去年7月推的第1A期首批呎價13,188元則相若。與鄰近二手半新屋苑相比，如樓齡同約5年的豐連及珀御，近期二手實用呎價分別為14,712元及17,468元，項目是次開價較前述兩盤低約10%及24%。

新地代理總經理陳漢麟稱，項目即日起對外開放示範單位，周五起收票，冀下月初首輪發售。是次提供「置稱心」按揭利息保障，保障期為銀行按揭貸款首3年，若按揭供款的實際利率高於指定利率，將補貼利息差額。指定利率相等於銀行按揭貸款第一期利率或年利率3.375厘，以較高者為準；每年申請一次，總利息補貼上限為樓價1%。據按揭中介指，現時一手按揭利率最低為P減2.5厘，實際按息3.125厘，以上述保障計劃為例，意味若加息0.25厘或以上，發展商就需要開始補貼。

KOKO ROSSO首輪暫超購29倍

另外，會德豐地產藍田KOKO ROSSO周五首輪開售148伙，截至昨晚6時，累收約4,500票，超額認購約29倍。