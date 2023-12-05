掀搶購熱｜減息憧憬令黃金比特幣瘋搶 齊齊破頂 料年內續強

市場押注美國聯儲局明年減息，引發黃金及比特幣市場掀起搶購熱，國際金價連續兩個交易日創歷史新高，昨每安士升越2,100美元關口，高見2,152.3美元，分析料強勢可在未來3至4周持續；比特幣則升穿4.2萬美元大關，為20個月以來最強，市場目前估計比特幣現貨ETF將在明年1月通過，並料在此之前，比特幣炒作將會持續。

截至本港時間昨晚8時半，金價闖高後回吐，每安士報2,089.4美元，倒跌0.01%，累計由10月初漲約14%。另外，按coindesk報價，比特幣昨高見42,140美元，為去年4月後近20個月最高，及後報41,663美元，仍升5.6%，較去年底約萬六美元的水平，累升1.6倍。