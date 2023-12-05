掀搶購熱｜減息憧憬令黃金比特幣瘋搶 齊齊破頂 料年內續強

市場押注美國聯儲局明年減息，引發黃金及比特幣市場掀起搶購熱，國際金價連續兩個交易日創歷史新高，昨每安士升越2,100美元關口，高見2,152.3美元，分析料強勢可在未來3至4周持續；比特幣則升穿4.2萬美元大關，為20個月以來最強，市場目前估計比特幣現貨ETF將在明年1月通過，並料在此之前，比特幣炒作將會持續。
截至本港時間昨晚8時半，金價闖高後回吐，每安士報2,089.4美元，倒跌0.01%，累計由10月初漲約14%。另外，按coindesk報價，比特幣昨高見42,140美元，為去年4月後近20個月最高，及後報41,663美元，仍升5.6%，較去年底約萬六美元的水平，累升1.6倍。
美長債息低見4.2厘 利率下季或降
至於美國10年期長債息由10月約5厘，回落至昨低見4.2厘；美匯指數昨低見103.06，較近月高位107.35，累計回吐約4%。
金價與比特幣近月的瘋炒，市場普遍歸因於美國聯儲局明年的減息預期。雖然聯儲局主席鮑威爾對減息預期潑冷水，指目前斷言何時寬鬆貨幣政策仍言之尚早，且會適時收緊政策，但市場仍預期減息將近。利率期貨數據顯示，近六成人預料聯儲局明年3月最少減息一次；高達86%更預期明年5月最少減息一次。對沖基金名宿阿克曼(Bill Ackman)亦估計，聯儲局減息或早在明年首季出現，較市場共識早。
料未來數周續有支撐 金礦股俏
分析預期黃金及比特幣升勢今年內持續，渣打銀行全球研究主管兼首席策略師Eric Robertsen對媒體指，只要利率條件不變，黃金價格在未來3至4周內有支撐。光大證券亦指，明年大機會迎來美國減息及美元走弱，看好金價可續創新高，並建議配置紫金礦業(2899)，紫金昨逆市升3.8%。大華銀行全球經濟和市場研究市場策略主管Heng Koon How亦以相同理由，看好金價明年底見每安士2,200美元。
比特幣方面，市場正期待貝萊德等推出美國首批現貨ETF的申請結果，Metalpha資深分析師Lucy Hu料比特幣未來幾周仍會進一步上漲；另有分析相信，在下月現貨ETF申請獲批前，相信比特幣仍見炒作，惟提防憧憬一旦兌現，會出現明顯回吐。