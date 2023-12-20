掉頭走貶｜結束負利率時間表落空 日鴿續飛 圓匯跌穿5.4算

市場揣測日本央行將會結束超寬鬆貨幣政策之際，惟該行昨一如預期維持基準利率在負0.1厘不變之餘，更令人意外是未有提及何時結束負利率政策，更表明會有耐性地繼續實施寬鬆措施。日圓好友的憧憬得不到日央行助攻，觸發近月呈強的日圓匯價掉頭走貶，一度低見144.96兌一美元，即單日最多挫1.5%，每百日圓兌港元低見5.38。分析預料日本明年仍難逃取消負利率命運，最大機會在4月，而期間日圓料續弱。

日本央行指，會繼續購買日本交易所買賣基金(ETF)及房地產信託(J-REITs)，上限分別為12萬億日圓及1,800億日圓，並維持商業票據的未償餘額在2萬億日圓。

日央行行長植田和男昨表示，現階段發布利率走勢指引或會引致市場混亂，在經濟仍不明朗及2%通脹目標未確定能否持續實現下，很難決定退出負利率計劃。他解釋指，由成本推動的通脹似乎已達頂峰，但不少企業仍未能確定明年的工資調整幅度，工資增長引發通脹的需求型通脹周期能否成型，目前仍言之尚早。不過植田和男指，即使日本央行最終要加息，金融市場環境仍會保持寬鬆；又承認美國聯儲局一旦減息將影響日本經濟，但不會因而倉促改變政策。

市場仍料明年4月行動 日圓或續受壓

雖然日本央行未有交出退出負利率的時間表，但市場仍預期明年4月機會大。穆迪分析(Moody's Analytics)資深經濟學家Stefan Angrick料，當局在明年4月行動的機會高，因為屆時企業春季薪金談判已有初步結果。不過他相信，受累經濟及通脹減速，以及環球央行準備減息下，日本利率進一步調至於0厘以上的可能性不大。

法國農業信貸銀行新加坡分行高級外匯策略師David Forrester則指，市場本來預期日本央行改變措辭，令未來數月政策變化會更明朗，但其前瞻性措辭意外未有任何變化，認為市場對明年4月結束負利率的預期是過於進取，並因而令日圓持續受壓。