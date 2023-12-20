熱門搜尋:
工展會2023 六合彩 旅發局餐飲消費券 甘肅地震 MIRROR 黎智英 天氣 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-20 04:29:48
日報

掉頭走貶｜結束負利率時間表落空 日鴿續飛 圓匯跌穿5.4算

分享：
日圓

日本央行未釋出寬鬆信號，令近日走強的日圓掉頭下跌。(資料圖片)

市場揣測日本央行將會結束超寬鬆貨幣政策之際，惟該行昨一如預期維持基準利率在負0.1厘不變之餘，更令人意外是未有提及何時結束負利率政策，更表明會有耐性地繼續實施寬鬆措施。日圓好友的憧憬得不到日央行助攻，觸發近月呈強的日圓匯價掉頭走貶，一度低見144.96兌一美元，即單日最多挫1.5%，每百日圓兌港元低見5.38。分析預料日本明年仍難逃取消負利率命運，最大機會在4月，而期間日圓料續弱。

截至本港時間昨晚9時，日圓仍跌1.1%，報144.32兌一美元；每百日圓兌港元則報5.4。

日本央行指，會繼續購買日本交易所買賣基金(ETF)及房地產信託(J-REITs)，上限分別為12萬億日圓及1,800億日圓，並維持商業票據的未償餘額在2萬億日圓。

日央行行長 植田和男

植田和男認為，現階段發布利率走勢指引或會引致市場混亂。(路透社)

關注工資升勢能否觸發需求型通脹

日央行行長植田和男昨表示，現階段發布利率走勢指引或會引致市場混亂，在經濟仍不明朗及2%通脹目標未確定能否持續實現下，很難決定退出負利率計劃。他解釋指，由成本推動的通脹似乎已達頂峰，但不少企業仍未能確定明年的工資調整幅度，工資增長引發通脹的需求型通脹周期能否成型，目前仍言之尚早。不過植田和男指，即使日本央行最終要加息，金融市場環境仍會保持寬鬆；又承認美國聯儲局一旦減息將影響日本經濟，但不會因而倉促改變政策。

Ad Block

市場仍料明年4月行動 日圓或續受壓

雖然日本央行未有交出退出負利率的時間表，但市場仍預期明年4月機會大。穆迪分析(Moody's Analytics)資深經濟學家Stefan Angrick料，當局在明年4月行動的機會高，因為屆時企業春季薪金談判已有初步結果。不過他相信，受累經濟及通脹減速，以及環球央行準備減息下，日本利率進一步調至於0厘以上的可能性不大。

法國農業信貸銀行新加坡分行高級外匯策略師David Forrester則指，市場本來預期日本央行改變措辭，令未來數月政策變化會更明朗，但其前瞻性措辭意外未有任何變化，認為市場對明年4月結束負利率的預期是過於進取，並因而令日圓持續受壓。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受