接力還債｜網傳內地推「接力貸」供樓　與子女共同借貸可還到100歲

網傳內地推「接力貸」供樓，與子女共同借貸可還到100歲。(網上圖片)

中國各地出奇招救房市，最近廣西南寧有銀行推出「接力貸」房貸產品，父母及子女共同貸款，父母供款還款年齡期限更可延長至100歲。

與子女共同借貸可還到100歲？

據網上一張宣傳圖片顯示，廣告中以「重磅利好」為題，涉及項目包括廈門建發集團的「建發和璽」、「建發璽院」等；又寫上「子女作為共同借貸人，貸款年齡最長達100歲」。

據內媒引述建發房產南寧旗下樓盤的置業顧問表示，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的「接力貸」產品，目前產品已正式出爐，具體貸款政策則以銀行條款為準。

另有內媒向廣告其中一個項目「建發央著」的營銷中心查詢，工作人員回應「海報是真的，但是2月15日晚上發出尚未最終落實」。工作人員又表示，「上述接力貸之前貸款年齡最多是到65歲，現在有個別銀行可以到70歲，然后子女做接力貸，用子女的年紀來貸，可以貸30年，70歲加30年正好是100歲」，解釋只屬噱頭。

暫時建發旗下南寧分公司未有回應上述內容是否屬實等問題，有工作人員則指會向上級反饋，需要找相關人士回答。