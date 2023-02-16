接力還債｜網傳內地推「接力貸」供樓　與子女共同借貸可還到100歲

中國各地出奇招救房市，最近廣西南寧有銀行推出「接力貸」房貸產品，父母及子女共同貸款，父母供款還款年齡期限更可延長至100歲。
與子女共同借貸可還到100歲？
據網上一張宣傳圖片顯示，廣告中以「重磅利好」為題，涉及項目包括廈門建發集團的「建發和璽」、「建發璽院」等；又寫上「子女作為共同借貸人，貸款年齡最長達100歲」。
據內媒引述建發房產南寧旗下樓盤的置業顧問表示，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的「接力貸」產品，目前產品已正式出爐，具體貸款政策則以銀行條款為準。
另有內媒向廣告其中一個項目「建發央著」的營銷中心查詢，工作人員回應「海報是真的，但是2月15日晚上發出尚未最終落實」。工作人員又表示，「上述接力貸之前貸款年齡最多是到65歲，現在有個別銀行可以到70歲，然后子女做接力貸，用子女的年紀來貸，可以貸30年，70歲加30年正好是100歲」，解釋只屬噱頭。
暫時建發旗下南寧分公司未有回應上述內容是否屬實等問題，有工作人員則指會向上級反饋，需要找相關人士回答。
四川成都亦有銀行推出「接力貸」產品
至於四川成都有銀行推出「接力貸」房貸產品，父母及子女共同貸款，父母的還款年齡期限可延長至90歲，減少月供金額。
有內媒以客戶身分，向成都部分銀行查詢，其中建行分行工作人員指，目前該行正常借款人的年齡不超過70歲、「貸款人年齡＋貸款期限」不超過75歲，但如果年老客戶希望透過延長貸款年期來降低月供金額，可採用一款名為「合力貸」的房貸產品。
工作人員續指，該產品需由省分行審批，銀行會同步考慮父母和子女的資質、徵信、還款能力等。這項業務開辦以來，辦理的人不多。
假設一名60歲的市民，向銀行貸款150萬元人民幣置業，利率4.85%，正常最長可貸款15年，月供約1.17萬元；如果他將子女作為共同還款人，貸款30年，月供約為7,915元，相差3,830元人民幣。