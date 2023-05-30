接近完成｜入股最多三成 傳溢價35% 惠理再傳賣盤 廣發接手

惠理基金(806)再擬賣盤！集團昨發公告指，集團創辦人謝清海及葉維義正就其持有少於30%已發行股份與潛在買方進行磋商，惟各方未就相關買賣訂立任何最終合約。外電昨報道指，廣發證券(1776)擬收購惠理約兩成股權，涉資約1.4億美元(約10.9億港元)，賣方為集團最大股東及創辦人，交易已接近完成。按惠理2022年報，謝清海及葉維義分別持股25.52%及16.35%，倘廣發成功入股，很大機會成為最大股東。
股價連挫6年 海通持股一成
惠理昨全日升0.04元或1.8%，至2.22元，成交額172萬元，市值40.55億元。累計今年股價已挫23%，暫時為連續第六年下挫。而按傳聞作價粗略計算，相當於每股入股價約2.99元，即較惠理昨收市價2.22元，有近35%溢價。
外電指，今次收購為廣發證券擴充海外業務計劃的一部分，但未有披露詳情。值得留意是，另一中資券商海通證券(6837)自2020年起亦密密掃入惠理，現為大股東之一，持倉約10.28%。
海航曾高價洽購 最終告吹
惠理早在2017年中已有賣盤計劃，當時傳出海航集團擬以超過20億美元(約156億港元)的估值，從謝清海及葉維義手上收購股份，惠理一度停牌並承認獲第三方洽購。不過海航不久即遭內地排查，並有指其境外資金鏈斷裂，在洽購消息傳出近1年後，交易最終告吹，當時惠理市值約150億元。
有「股壇金手指」之稱的謝清海與葉維義在1993年成立惠理，並在2007年上市，為亞洲最大的獨立資產管理公司之一，總部位於香港，惟在上海、深圳、北京、吉隆坡、新加坡及倫敦均設有辦事處。謝清海於2019年委任蘇俊祺為集團聯席主席。
管理資產千四億 縮至5百億
不過，集團去年轉盈為虧，由賺4.58億元，變成錄得5.44億元巨額虧損，表現費收入更大降99.6%，至僅錄90萬元；而截至今年4月底止管理資產總值約為 63億美元(約491.4億港元)，較2018年一度逾180億美元(約1,400億元)的高位，累計大幅縮水約65%。謝清海去年接受訪問時曾指，2022年為投資生涯30年來，見過最差的市況。
至於廣發證券於1991年成立，以廣州為總部，為內地首批綜合證券公司，擁有全業務牌照，並於2010年及2015年分別在深圳及香港上市。