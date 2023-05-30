接近完成｜入股最多三成 傳溢價35% 惠理再傳賣盤 廣發接手

惠理基金(806)再擬賣盤！集團昨發公告指，集團創辦人謝清海及葉維義正就其持有少於30%已發行股份與潛在買方進行磋商，惟各方未就相關買賣訂立任何最終合約。外電昨報道指，廣發證券(1776)擬收購惠理約兩成股權，涉資約1.4億美元(約10.9億港元)，賣方為集團最大股東及創辦人，交易已接近完成。按惠理2022年報，謝清海及葉維義分別持股25.52%及16.35%，倘廣發成功入股，很大機會成為最大股東。

股價連挫6年 海通持股一成

惠理昨全日升0.04元或1.8%，至2.22元，成交額172萬元，市值40.55億元。累計今年股價已挫23%，暫時為連續第六年下挫。而按傳聞作價粗略計算，相當於每股入股價約2.99元，即較惠理昨收市價2.22元，有近35%溢價。

外電指，今次收購為廣發證券擴充海外業務計劃的一部分，但未有披露詳情。值得留意是，另一中資券商海通證券(6837)自2020年起亦密密掃入惠理，現為大股東之一，持倉約10.28%。

