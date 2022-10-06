接近見底｜料中資股難領升新興市場 大摩降恒指預測 最熊萬六

港股上季慘淡收場後，第四季開局次日即趁美股造好而報復性反彈，惟大行暫未因而變得樂觀。上月下旬預警恒生指數將向下試最熊預測17,000點的摩根士丹利，在指數極速到價後，昨亦迅速下調中港股預測，恒指基本預測削約一成，至19,400點，最熊預測亦降至16,000點。該行認為，新興市場已近見底，因而將其評級由「持有」上調至「增持」，相信未來12月可走高，但相信中資股不再是區內的領升者。

預計內地明春開關 次季復甦

大摩指，對離岸及在岸中資股看法愈趨正面，並估計中國市場遭過分拋售，不過今次周期與2009年及2016年有別，中資股不會如當年般成為反彈市的領航者，評級為「與大市同步」。該行認為，中資股前景還看中共二十大後釋出的政策訊號，同時受四大因素影響，包括清零政策、內地樓市、流動性及地緣政治因素，並揣測內地或在今年第四季計劃放棄防疫政策，並可能在明年春季開關，意味經濟在明年第二季後才會有強勁復甦。

該行將滬深300指數的基本目標稍稍下調至4,270點，潛在升幅12.3%，最熊看3,470點，即跌8.9%。

至於新興市場中，大摩最看好南韓及台灣市場，評級上調至「增持」，認為其股市可率先復甦；同時指新興市場及亞太區已有「大量木頭被砍伐」，市場已接近見底，目前是時候為下一個周期「種植樹苗」。

