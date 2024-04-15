接連破頂｜以巴亂局升溫 比特幣閃崩 國際金價上望2700美元

以巴衝突勢成黃金價格新藥引！伊朗對以色列發動襲擊後，引發金融市場小騷動，當中比特幣一度閃崩8%後回穩；國際金價上周五曾高見每安士2,448.8美元，再創歷史新高，市場預料勢將成為避險資產，再展新一浪升勢。事實上，大行近日紛紛上調金價預測，當中高盛估計年底可上望每安士2,700美元；瑞銀更估未來2至3年內有機會升至每安士4,000美元。
金價每安士曾見2448.8美元新高
金價去年底創歷史高後如入無人之境，上周五創新高後回吐，收報每安士2,360.2美元，倒跌13.9美元或0.6%。累計全日則走高1.2%，已連升3周，3月至今則累計有13.3%進帳。
至於比特幣在本周六一度跌穿6.2萬美元大關，惟及後回穩，截至本港時間昨晚9時半，則報64,625美元，跌0.3%。
瑞銀料未來2至3年見4千
瑞銀表示，金價近日的強勢由人民幣弱勢及新的通脹風險等帶動，令各國央行及亞洲投資者對黃金需求上升，並主要為對黃金價格不敏感、非黃金ETF(交易所買賣基金)買家，預料相關購買力會在未來數月繼續增持黃金。該行認為，在美國聯儲局減息後，黃金ETF的需求會增加，繼續成為金價催化劑，因此上調今年底黃金目標價格至每安士2,500美元。該行又指，未來2至3年黃金更有機會升至每安士4,000美元。
其他大行看升為主。美國銀行預料金價在2025年底會升至每安士3,000美元，尤其落實減息後需求會擴大。高盛則將今年底目標由每安士2,300美元，升至每安士2,700美元，認為除了減息，中東與俄烏亂局，以及內地經濟下行等均影響金價後市走勢。