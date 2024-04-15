接連破頂｜以巴亂局升溫 比特幣閃崩 國際金價上望2700美元

以巴衝突勢成黃金價格新藥引！伊朗對以色列發動襲擊後，引發金融市場小騷動，當中比特幣一度閃崩8%後回穩；國際金價上周五曾高見每安士2,448.8美元，再創歷史新高，市場預料勢將成為避險資產，再展新一浪升勢。事實上，大行近日紛紛上調金價預測，當中高盛估計年底可上望每安士2,700美元；瑞銀更估未來2至3年內有機會升至每安士4,000美元。

金價每安士曾見2448.8美元新高

金價去年底創歷史高後如入無人之境，上周五創新高後回吐，收報每安士2,360.2美元，倒跌13.9美元或0.6%。累計全日則走高1.2%，已連升3周，3月至今則累計有13.3%進帳。