推數碼港元涉立新法 金管局料需時以年計

金管局為推出央行數碼貨幣(即「數碼港元」或e-HKD)，將採取三軌道方式進行，首先奠定技術及法律基礎，將檢視不同範疇，為修例作好準備，以將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為法定貨幣，容許在香港發行；其次深入研究用例，以及有關數碼港元的應用、執行及設計事項，與不同持份者緊密合作，進行連串試驗以獲取實際經驗。第三軌道作出更全面部署，並訂下推出時間表。

三軌推進 首兩階段末季起動

金管局副總裁李達志指，首兩階段工作將於今年第四季同步進行，由於涉及法律問題，不論修改現有法例還是設立新法例，需時可能半年至1年研究，有其複雜性，同時立法亦需時，故屬於「數以年計」的項目。

至於數碼港元會否支持國際間跨境支付，他指會再作探討，屬發展方向之一，會否涉及其他外匯兌換，目前則未有研究。

李達志強調，數碼港元並非為取代實體貨幣，而是類似現時的電子支付，亦與美國制裁風險沒有太大關係。金管局為數碼港元發行人，在零售層面發放會由現時發鈔銀行或有更多銀行參與，則沒有定案。

恒生中銀表態支持

恒生銀行(011)策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍及中銀香港(2388)數字貨幣專項工作組總經理黃金岳均指，支持數碼貨幣研究和發展，及支持金管局進行連串試驗，以促進未來數碼港元推廣。