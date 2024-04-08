提供5000億人幣低息資金 人行設科技創新再貸款

中國人民銀行宣布，設立科技創新和技術改造再貸款，以支援科技創新、技術改造和設備更新，金額涉5,000億元人民幣，年利率為1.75厘，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構。科技創新和技術改造再貸款的設立將有利於引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向處於初創期、成長期的科技型中小企業，以及重點領域的數位化、智慧化、高端化、綠色化技術改造和設備更新專案提供信貸支援。