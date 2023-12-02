提早退休五大考慮條件 有沒有租金、年金、股息作恆常收入？仲要考慮通脹同樓宇按揭

很多人都希望提早退休，盡快享受人生。不過幾多歲退休是提早退休？決定提早退休需要考慮那些因素？Bowtie 資訊團隊已經於下文為你整合相關資訊，幫助你做好全盤準備，踏上提早退休之路！

甚麼是提早退休？ 現時香港沒有法定退休年齡，僱員的退休年齡由各個公私營機構自行制訂，所以提早退休的定義實際上因人而異，沒有絕對的年齡歲數。不過，由於可以提取強積金的年齡或政府文職公務員退休年齡均為65歲，所以社會大眾普遍視65歲為退休年齡，於65歲之前退休自然被視為提早退休。

決定提早退休前的5個考慮 1. 退休基金需要多少？ 「FIRE」理念的全名是「Financial Independence, Retire Early」，中文可以翻譯為「財務獨立、提早退休」。該理念提倡透過儲蓄及投資實現財務獨立，以無限期地維持生活水平。不少「FIRE」的支持者均希望透過盡早做到財務獨立，以提早退休。 「FIRE」的關鍵之一是「FIRE數字」，即實現財務獨立所需的儲蓄及投資金額。一般而言，「FIRE數字」的計算方法是將每年家庭支出乘以25倍，該數字涉及可持續提取率的概念，例如25倍是假設退休人士每年從投資組合提取金額的4%為生活費。不過，由於投資組合於退休後仍會增長，所以每年提取4%不代表組合只可以維持25年。另外，提取金額亦應該考慮到未來通脹。 注意每個人的背景及目標都有所不同，最終所需金額因人而異。投委會網站設有「退休計劃計算機」，只要回答與退休儲蓄、投資、退休金計劃、其他退休收入及預計退休生活方式等因素相關的簡單問題，即可得知預期退休時所需的金額、方案及其他考慮因素。

2. 退休後能否建立其他收入來源？ 除了儲蓄及投資收入之外，退休人士也可以考慮建立其他收入，例如物業租金、年金、債券利息或股票派息等，都是常見的其他收入來源。另外，退休人士也可以考慮做兼職，獲取一定的收入維持生活開銷。

3. 有沒有充足的醫療保障？ 隨著年齡增長，患上各種疾病的機會越來越高，如果在退休後才患上危疾的話，很可能令退休計劃大失預算。有見及此，退休前應該確保已經獲得足夠的醫療保險保障，特別是退休人士不會再享有僱主提供的公司醫保，或需考慮升級已有的醫療保險保障，以免自己因為一場大病就花光所有積蓄。

4. 有沒有未償還的債務（如樓宇按揭）？ 香港人喜歡買磚頭，不少人都需要償還樓宇按揭，同時更可能有其他債務，例如汽車貸款、私人貸款及子女的學生貸款等等，該些未償還的債務其實都需要在退休之前一一審視。如果仍然有未清還的債務，或許代表退休為時尚早。另外，如果已經臨近退休年齡，亦不應該增添大額債務。