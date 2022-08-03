提防回吐｜台海緊張 恐慌指數飆 資金避險 日圓彈6%越6算

至於日圓及黃金會否持續呈升浪？恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，重點則看佩洛西最終有否真的踏足台灣，以及內地對今次事件的反應，所以目前難以估計日圓及黃金升勢會否延續，但相信日圓兌一美元跌至近140水平已經見底，近日圓匯造好主要是由於市場預期美國加息周期快見頂、加上早前市場累積大量日圓淡倉開始「平倉」，並出現「人踩人」局面，以及油價回落可降低日本能源輸入的成本。然而，他認為日本本身經濟疲弱，加上日美貨幣政策仍然分歧，日本維持放水不變，故日圓近期強勢見130已差不多，短期於135至136上落。

日圓兌一美元昨曾報130.43，升0.9%，見約2個月高位，踏入8月兩個交易日暫累漲約2%，由今年7月低位139.4計，累升逾6.4%，每百日圓兌港元重上6算。至於金價昨晚8時半每安士曾升穿1,800美元，揚0.75%，報1,801.15美元，見約1個月高位。

金價或回調 籲勿急入市

至於金價方面，溫灼培指，金價近日因局勢問題上升，但反彈力度未夠，反而認為環球經濟衰退將對黃金不利，因為黃金需求中，首飾及工業分別佔四成及一成，倘經濟衰退，將影響黃金需求，加上亞洲貨幣疲弱，而亞洲又是黃金最大需求國，貨幣弱及經濟差均影響亞洲黃金購買力。他預期倘台海最終無事，金價或先回調至1,680美元，投資者毋須心急入市。

另外，FXStreet分析師Dhwani Mehta對傳媒指，金價上月初曾短暫突破每安士1,780美元，呈上升勢頭，目標瞄準50日移動平均線即1,794美元，倘升穿該水平，將上試1,810美元。Mehta補充，若金價失守1,758美元，可能出現大幅拋售。