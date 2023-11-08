搵工2023｜66%香港打工仔半年內想轉工　九成受訪者想入跨國公司

香港積極「搶人才」同時，一眾打工仔亦積極尋找荀工。有機構對就業展開調查，揭示就業市場期望及僱員觀點分析，發現有66%香港打工仔半年內想轉工，更有逾九成本港僱員，因為兩大原因而希望加入跨國公司。
G-P (Globalization Partners)周三（8日）發布調查報告《全球增長報告：各地勞動力飆升》， 報告結果顯示，超過66%的香港打工仔已經或表示，可能在未來6個月內尋找新工作，較全球數據58%高出8%。G-P 2023 年《全球增長報告》匯集了來自全球9個國家和5,500名受僱專業人士，當中包括500 名香港受僱專業人士。
91%受訪者希望加入跨國公司工作
對於理想公司方面，結果顯示，本港打工仔不論對於跨國公司工作，還是實踐事業目標，均抱有較清晰的期望，其中 91%受訪者表示，希望加入跨國公司工作，而對比全球數據則有79%；有94%的受訪者則認為，於全球廣泛招聘員工的公司會提供更多的事業發展機會；52%的受訪者更高度評價跨國公司具卓越手法來招聘頂尖人才。
調查同時發現，有51%香港打工仔認為，跨國公司更佳的薪酬和福利待遇吸引他們任職；47%人認為多元化及開放思維有助進一步推動創新；另有45%打工仔認為，任職跨國公司能在多元文化匯聚的環境下工作。
專家：本港僱主須認清未來就業趨勢
G-P亞太區總經理Charles Ferguson表示，在疫情期間，香港出現專業人才流失的情況， 導致勞動力萎縮，為提升本港競爭力及應對持續的勞動力挑戰，擁有環球視野是關鍵所在。他續指，高水平的勞動人口是任何經濟體的命脈，故本港僱主必須認清，未來的就業趨勢是要無縫連接世界各地的人才，並運用人類專業知識及頂尖科技，以應對跨地域就業的複雜挑戰。