搵工2023｜66%香港打工仔半年內想轉工　九成受訪者想入跨國公司

香港積極「搶人才」同時，一眾打工仔亦積極尋找荀工。有機構對就業展開調查，揭示就業市場期望及僱員觀點分析，發現有66%香港打工仔半年內想轉工，更有逾九成本港僱員，因為兩大原因而希望加入跨國公司。

G-P (Globalization Partners)周三（8日）發布調查報告《全球增長報告：各地勞動力飆升》， 報告結果顯示，超過66%的香港打工仔已經或表示，可能在未來6個月內尋找新工作，較全球數據58%高出8%。G-P 2023 年《全球增長報告》匯集了來自全球9個國家和5,500名受僱專業人士，當中包括500 名香港受僱專業人士。