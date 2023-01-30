搶人才｜內地工業大省包車包機玩銀彈　務求搶人才趕開工

此外，廣東省深圳市人社局則提供優惠，對在2月1日至4月30日期間，首次到當地就業的員工，可獲每人500元的一次性初次就業補貼。

期間多個省份更提前以免費動車專列或包專門飛機接工人回廠開工，亦有用工廠以現金補貼吸引新員工上班。據內媒了解，有400多名廣西工人員已乘坐免費動車到廣東廠上班。

內地傳媒報道，多個內地工業省份正展開招聘活動趕開工，為求搶人才，甚至出動「包動車、包飛機、送現金補貼」以吸引新員工盡快上班。據內地專家認為，今年的「招工爭奪賽」更很有可能是近年來最激烈一次。

專家：經濟復甦勢頭勁 企業用工需求增

西南財經大學經濟學院教授、政治經濟學研究所所長吳垠表示，經濟及工業大省大多為外向型經濟，因在去年底組織企業「出海搶單」，現在要把到手的訂單轉化為紅利，要穩定產量故用工需求增，也是現階段各類招聘活動的重要意義。

吳垠又認為，今年的「用工爭奪賽」很有可能是多年以來最激烈的，因各省高度重視用工問題，不僅繼續吸納高層次人才，產業工人也成了爭搶的對象。

他續指，各省的人才培養不僅關係到地方經濟的發展，還關係到「中國製造」的未來，建議企業之後應該提升創意，同時加強針對員工的職業技能培訓強度，進一步提高生產效率。