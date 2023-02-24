搶人才｜德國藥商招聘大麻測試員　求職者必須滿足1項首要條件

德國一間藥品批發商，以確保高品質藥品為由，公開招聘「大麻測試員」？不過求職者想得到這份夢寐以求的工作，需滿足1項條件，也要遵守相關法規。

外媒報道，總部位於德國科隆（Cologne）的藥品批發商「Cannamedical」，為了確保販賣的藥物品質維持高水準，近日發公告招聘一位「大麻測試員」（cannabis sommelier）。公司行政總裁David Henn表示，正尋找能監控澳洲、加拿大、葡萄牙、馬其頓、丹麥等採購國種植標準的人才。

求職者必須滿足1項首要條件

公司表示，工作内容主要是提供大麻的用後感想，被錄取者年薪高達8.8萬英鎊（折合約約83萬港元）。招聘職位公布後隨刻引起轟動，吸引為數不少的大麻愛好者應徵，不過該公司強調，求職者必須滿足一項首要條件，就是求職者必須在德國擁有合法使用大麻的執照。

此外，工作亦需對所測試大麻進行評估、為公司選擇和購買的藥用大麻品種提供意見、參與供應鏈管理、進行市場分析、撰寫專業文章，以及提供與藥用大麻相關的教育工作。

德國最快2024年將大麻合法化

德國衛生部長Karl Lauterbach於2022年提議，將娛樂用大麻合法化，允許成年人買賣或擁有最多30克的大麻、種植最多3棵大麻、個別合法商店和藥店可售賣大麻。據了解，計劃已交予歐盟審核，若獲得允許，最快將於2024年生效，德國是繼馬爾他後，第2個大麻合法化的歐盟國家。