搶人才｜銀行學會：銀行業缺金融科技及ESG人才　建議提高員工待遇

本港多個行業人才流失嚴重，香港銀行學會日前就銀行業人才培訓和發展作出調查，發現三大人才領域包括金融科技、綠色及可持續（ESG）金融、跨境業務的技能需求持續上升，學會指，提升員工技能是解決技能缺口的重要方法，又建議提高員工待遇挽留人才。 香港銀行學會周三（15日）發布《銀行業人才培訓和發展調查2023》，探討銀行業的技能需求和人才發展的最新變化。是次調查於今年5月底至8月中以網上形式進行，共收集770名受訪者的意見，當中以本地銀行和金融服務業從業員為主要訪問對象。

銀行業缺金融科技及ESG人才 調查結果顯示，在銀行業面對業務創新和轉型的挑戰下，94%受訪者將「科技及數據技能」視為業界最需要填補的技能缺口，而86%及84%人認為「綠色及可持續金融相關技能」 及「銀行業新知識及技能」同樣需求殷切。另有八成受訪者認同掌握環境、社會和管治（ESG）知識有利於事業發展前景。 此外，有96%受訪者認為，提升現有員工技能以適應業務變化是解決技能缺口的關鍵方法。逾七成負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，當中58%承認「難以用招聘來代替失去的專業知識和經驗」是機構面臨的最大問題。銀行在招聘方面的主要困難包括「來自其他行業／專業的競爭」（56%）、「預算或資源有限」（52%）和「缺乏 具有專業技能的合資格申請者」（44%）。