搶人才｜陳茂波：已錄逾6萬宗申請並批出一半　冀助香港發展ESG綠色金融

財政司司長陳茂波出席金發局與全球影響力投資聯盟（GIIN）論壇活動時指，政府自去年底推出各項人才入境計劃，至今年4月中，已錄逾6萬宗申請，當中逾半經已獲批，形容人才正赴港；他又表示，ESG金融是香港目標吸納人才清單之一，冀助香港發展綠色金融。

計劃擴大合資格人才範圍

陳茂波說，計劃成立委員會推動香港成為國際綠色科技及金融中心，指本港有需要持續引進高質素的人才。他表示，人才引入計劃收到超過6萬份申請並批出一半，未來計劃擴大合資格人才範圍，很快會公布。