搶人才｜陳茂波：已錄逾6萬宗申請並批出一半　冀助香港發展ESG綠色金融

財政司司長陳茂波出席金發局與全球影響力投資聯盟（GIIN）論壇活動時指，政府自去年底推出各項人才入境計劃，至今年4月中，已錄逾6萬宗申請，當中逾半經已獲批，形容人才正赴港；他又表示，ESG金融是香港目標吸納人才清單之一，冀助香港發展綠色金融。
計劃擴大合資格人才範圍
陳茂波說，計劃成立委員會推動香港成為國際綠色科技及金融中心，指本港有需要持續引進高質素的人才。他表示，人才引入計劃收到超過6萬份申請並批出一半，未來計劃擴大合資格人才範圍，很快會公布。
發展香港ESG及綠色金融
陳茂波又指，全球影響力投資（impact investing）資產管理規模去年超越1萬億美元，大部分集中在歐洲和美國，亞洲仍處於前沿發展階段，香港投資界對ESG、影響力投資的意識正在提高，包括外匯基金已訂下2050年投資組合達至「碳中和」目標，投資正持續增加環境、社會及管治（ESG）相關的債券、私募資本項目，期望投資組合能在2050年達到碳中和。
他又指，亞洲經濟持續增長，區內更為重視環境相關投資，中國亦正逐步推進碳中和目標，預計亞洲在未來30年的綠色融資需求高達66萬億美元，有信心香港作為國際金融中心可以把握有關機會發展綠色金融。