搶人才｜67%香港打工仔要求Work-life Balance　多人指曾遭挖角　邊個工種最難搶人？

近年全球掀起搶人才風潮，有機構就「搶人才」進行調查，發現有68%香港打工仔缺信心討價還價，更發現這些行業難以「搶人才」請人。 67%香港打工仔要求Work-life Balance 有67%的香港受訪者表示，穩定的工作及工作與生活平衡（Work-life Balance）是他們職涯規劃中最重要的元素及長期目標。報告指出，有17%受訪打工仔指出「工作與生活平衡」為他們理想工作模式的「職場必要條件」的首要考量，排名僅次於「財務補償」（22%），其次重要的包括「有薪假期」及「職位穩定性」。 香港的人才爭奪戰持續升溫，有68%的受訪者表示一年獲新工作機遇接洽數次，並有58%受訪者表示未有積極「搵工」，但對具吸引力的工作機會持開放態度。在「後疫情」職場，具競爭力的薪酬及花俏的職銜不再是求職者的唯一考慮因素，有52%的本地求職者表示若在招聘過程中有不愉快經歷，亦會拒絕吸引的Offer。

34%人表示正積極搵新工 報告於香港、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及印尼訪問了97,324名受訪者，當中有34%表示正積極搵新工。儘管面對全球宏觀經濟存在不確定性，打工仔越來越傾向認同「工作是為擁有更好的生活」，而非為工作而活。 SEEK亞洲行政總裁Peter Bithos表示，當面對潛在經濟衰退時，招聘的主導權大多會傾向僱主一方，不過今次情況有別以往，亞洲大部分機構仍在填補疫情時流失的人手，指現時市場仍然是由求職者主導，因此『了解如何吸引、聘用及留住人才』對僱主而言非常重要。