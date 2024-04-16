搶頭啖湯｜比特以太同步開綠燈 港批虛幣現貨ETF 亞洲首例

市場上周傳出證監會將在周一公布比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)名單，雖然昨未見相關名單，但至少3間基金公司搶先公布獲批兩大虛擬貨幣的現貨ETF發行，有估計相關產品最快本月底面世，意味香港不但比美國更快一步批出以太幣現貨ETF，更有機會成為亞洲首個發行虛擬貨幣現貨ETF的市場。

首批公布表示獲批准發行比特幣及以太幣現貨ETF的基金，包括華夏基金(香港)夥OSL集團(863)旗下OSL數字證券合作、嘉實國際與OSL數字證券合作，以及博時基金(國際)與HashKey Capital Limited合作。至於惠理集團(806)旗下惠理基金管理香港與意博金融早前亦表明會申請現貨ETF，昨則未見公布。

不過，證監會網站則暫未見相關名單公布。