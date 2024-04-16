搶頭啖湯｜比特以太同步開綠燈 港批虛幣現貨ETF 亞洲首例

市場上周傳出證監會將在周一公布比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)名單，雖然昨未見相關名單，但至少3間基金公司搶先公布獲批兩大虛擬貨幣的現貨ETF發行，有估計相關產品最快本月底面世，意味香港不但比美國更快一步批出以太幣現貨ETF，更有機會成為亞洲首個發行虛擬貨幣現貨ETF的市場。
首批公布表示獲批准發行比特幣及以太幣現貨ETF的基金，包括華夏基金(香港)夥OSL集團(863)旗下OSL數字證券合作、嘉實國際與OSL數字證券合作，以及博時基金(國際)與HashKey Capital Limited合作。至於惠理集團(806)旗下惠理基金管理香港與意博金融早前亦表明會申請現貨ETF，昨則未見公布。
不過，證監會網站則暫未見相關名單公布。
料最快本月底面世
博時國際表示，虛擬資產現貨ETF的發行鞏固香港作為國際金融中心和虛擬資產樞紐的地位。HashKey Capital則指，虛幣現貨ETF的上市為傳統機構架起配置虛擬資產的橋樑，極大拓寬主流投資者、零售投資者對虛擬資產的接觸面。
據指，當局在批准虛擬貨幣現貨ETF後，港交所(388)需約兩周時間準備產品上架，惟由於已提前溝通，估計最終只需10天即可完成，意味最快本月底即有相關現貨ETF上市。
以太幣產品更吸引
市場對本港批出以太幣現貨ETF感驚喜，並相信是香港成為亞洲首個接受流行加密貨幣作為主要投資工具的城市，為邁向領先虛擬貨幣中心的一個重要里程。媒體引述Metalpha執行長Adrian Wang表示，以太幣現貨ETF吸引，重要性或超越比特幣現貨ETF，預料更加能吸引投資者興趣，主要因為比特幣相關的投資產品多，惟目前仍未有以太幣相關股票。