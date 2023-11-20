摩根大通在港推港元對外匯權證 周四港交所上市

摩通在港推出港元對外匯權證，成為亞洲首家發行以CNH/HKD和JPY/HKD為貨幣對的外匯權證發行機構。(資料圖片)

摩根大通宣布，在香港市場推出新的港元對外匯權證，成為亞洲首家發行以CNH/HKD(離岸人民幣/港元)和JPY/HKD(日圓/港元)為貨幣對的外匯權證發行機構。新的外匯權證將於本月23日(星期四)於港交所(388)正式上市。

摩根大通董事總經理兼環球上市衍生產品及期權電子交易主管錢又加指，在港推出港元對外匯權證，加上其現有的多款股票掛鈎認股權證，提供多元化投資工具，實現投資組合多樣化。由於外匯權證與貨幣變動相關，因此引伸波幅通常較低，為具成本效益的投資工具。此外，外匯權證還提供一種有效避險工具來對沖貨幣風險。