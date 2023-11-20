摩根大通在港推港元對外匯權證 周四港交所上市

摩根大通宣布，在香港市場推出新的港元對外匯權證，成為亞洲首家發行以CNH/HKD(離岸人民幣/港元)和JPY/HKD(日圓/港元)為貨幣對的外匯權證發行機構。新的外匯權證將於本月23日(星期四)於港交所(388)正式上市。
摩根大通董事總經理兼環球上市衍生產品及期權電子交易主管錢又加指，在港推出港元對外匯權證，加上其現有的多款股票掛鈎認股權證，提供多元化投資工具，實現投資組合多樣化。由於外匯權證與貨幣變動相關，因此引伸波幅通常較低，為具成本效益的投資工具。此外，外匯權證還提供一種有效避險工具來對沖貨幣風險。
港元作為報價貨幣
摩通新的港元對外匯權證以外幣作為基礎貨幣，港元作為報價貨幣，符合投資者對以港元作為外匯交易報價貨幣的需求增長。投資者對港元的高熟悉度提高了他們分析貨幣波動的能力，有助根據不同外匯走勢獲取利潤。這些外匯權證使持有海外資產的投資者能夠輕鬆管理外匯風險並對沖貨幣波動。
擬推五組不同貨幣外匯權證
另外，該行計劃在未來數月發行五組不同貨幣外匯權證。該行董事總經理及亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓則指，外匯權證作為貨幣風險對沖工具靈活 及不需要任何擔保或保證金。這限制了下行風險，並捕捉上升潛力。對於需要尋求對沖貨幣波動風險及改善全球資產配置的投資者，外匯權證是個便利的解決方案。