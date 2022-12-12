摩根大通料香港樓價要再跌8%

香港樓市受疫情及加息拖累持續向下，二手樓價指數今年以來已下跌約15%，不過分析認為跌勢未完。摩根大通（JP Morgan）董事總經理及亞洲地產研究主管梁啟棠接受本地傳媒訪問時估計，香港樓價將在明年上半年從現水平再下跌8%。

梁啟棠稱，本港住宅樓市今年以來下跌約11%，較2021年高位跌幅達14%，主要是受到環球經濟環境影響，加上股市波動、及美國聯儲局接連加息所影響，不過自2009年美國實施量化寬鬆的貨幣政策以來，本港樓價累計升幅仍達1.86倍，因此樓價實際跌幅仍有限。他又估計，除非樓價跌勢波及銀行體系，否則減辣可能性不大。

他又估計，聯儲局放慢加息後市場氣氛將轉好，預測明年4、5月會出現小陽春，不過明年下半年樓價反彈幅度仍要視乎通關後會帶來多少額外購買力。他指出，本港樓價過往被內地買家炒起，其購買力不容忽視，2019年之前，內地買家佔成交約13%，2020年中降至約7%，過去兩年半居港內地人置業需求增加，縱使缺乏外來需求，內地買家佔比仍增至13%。

明下半年樓價反彈力度視乎額外購買力

寫字樓市場方面，他估計中環寫字樓租金已見底，明年將持平；九龍東及長沙灣租金明年全年可能會跌5%至10%；中環與九龍和灣仔的租金差距收窄，可望吸引租戶重返中環。