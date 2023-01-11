摩笛又響｜大摩：恒指最牛二萬七

內地開關帶動市場氣氛變樂觀，過去一年持續更改大市目標價的摩根士丹利再出手，連續3個月上調恒生指數目標，繼去年11月及12月分別升至18,500點及21,200點後，最新基本目標再上移15.6%至24,500點；最牛目標亦由24,500點，升至27,000點，即意味最樂觀下可再升26.6%或近5,700點。

料內地股票今年全球最佳

大摩指，在內地通關下今季或出現強勁的復甦，加上當局大力支持內地樓市及科技企業監管放鬆，將可推升內地今年國內生產總值(GDP)至5.7%，該行早前預測為5.4%；而人民幣兌一美元未來12個月有機會升至6.65水平。該行認為，內地股票將會成為今年環球表現最佳的市場，因而再調升目標價，評級維持「增持」，並建議投資高市值及流通量的內地科技股如阿里巴巴(9988)，以及通關受惠股。

除恒指外，大摩亦將國企股指數目標由7,400點，升至8,250點，潛在升幅13.6%，最牛看9,100點；滬深300目標由4,350點，增至4,500點，潛在升幅12%，最牛看5,000點。

受惠通關 滙證看22810點

滙豐證券亦以受惠通關為由，將恒指目標由22,470點，上調至22,810點，潛在升幅6.9%；國指維持7,830點目標，維持香港「增持」評級。該行預料零售復甦仍為早期階段，料全年零售租金有5%至7%升幅，加上下半年利率回穩、旅遊及投資回升下，可推升今年香港GDP增3.5%。

恒生指數昨高低波幅208點，收市報21,331點，失56點或0.3%；國企股指數報7,263點，跌22點或0.3%；恒生科技指數報4,558點，跌12點或0.3%。主板成交額1,314億元。汽車股逆市造好，吉利汽車(175)大升6%，為表現最好藍籌，其他車股如小鵬汽車(9868)漲4.4%；理想汽車(2015)飆6.8%。