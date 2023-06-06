摩笛奏起｜削港股目標 叫買中資股 大摩恒指最熊看14300點

大摩將恒指目標下調至基本看21,500點，潛在升幅12.5%。(中通社)

摩笛近5個月後再奏港股樂章，惟今次吹出淡風！摩根士丹利今年1月曾上調恒生指數目標價，昨轉軚將目標價下調，最新基本情境看21,500點，大降逾12%，最熊更看14,300點，即潛在跌幅最多25%。

大摩報告指，內地的復甦速度令市場失望，加上中美關係緊張令風險溢價上升，令股市估值從高位回落，不過該行預計內地經濟復甦只是不平衡，並非復甦終結，並相信中央或在本月底至下月初加大寬鬆措施，再加上中美有跡象恢復溝通，料下半年消費復甦擴大，市況會趨穩，故維持「增持」中國股票的建議。

料A股跑贏 估滬深300升兩成

該行又認為，在岸市場資金充足，且受中美緊張關係影響較小，加上人民幣短線仍偏弱，相信A股長期表現較離岸市場佳。因此，大摩將滬深300指數基本目標價上調約3%，至4,620點，潛在升幅高達兩成，較MSCI中國及港股指數的潛在升幅更大。至於恒指目標價則由24,500點，大削12.2%至21,500點，潛在升幅12.5%；國企指數基本目標7,320點，潛在升幅13.3%，最熊則看4,810點，即最多看跌25%。