摩笛奏起｜削港股目標 叫買中資股 大摩恒指最熊看14300點

摩笛近5個月後再奏港股樂章，惟今次吹出淡風！摩根士丹利今年1月曾上調恒生指數目標價，昨轉軚將目標價下調，最新基本情境看21,500點，大降逾12%，最熊更看14,300點，即潛在跌幅最多25%。
大摩報告指，內地的復甦速度令市場失望，加上中美關係緊張令風險溢價上升，令股市估值從高位回落，不過該行預計內地經濟復甦只是不平衡，並非復甦終結，並相信中央或在本月底至下月初加大寬鬆措施，再加上中美有跡象恢復溝通，料下半年消費復甦擴大，市況會趨穩，故維持「增持」中國股票的建議。
料A股跑贏 估滬深300升兩成
該行又認為，在岸市場資金充足，且受中美緊張關係影響較小，加上人民幣短線仍偏弱，相信A股長期表現較離岸市場佳。因此，大摩將滬深300指數基本目標價上調約3%，至4,620點，潛在升幅高達兩成，較MSCI中國及港股指數的潛在升幅更大。至於恒指目標價則由24,500點，大削12.2%至21,500點，潛在升幅12.5%；國企指數基本目標7,320點，潛在升幅13.3%，最熊則看4,810點，即最多看跌25%。
看好電商股 焦點股剔出龍湖
行業配置方面，報告指續看好科技股，尤其電子商務，主要由於企業盈利表現佳，且部分有重組計劃；另外看好消費服務及耐用消費品板塊，主要是預料消費復甦會在下半年至明年擴大；至於在國企改革主題下，原材料及工業股亦受惠。該行同時更新焦點股名單，將龍湖集團(960)剔出，其他仍在名單上的港股包括阿里巴巴(9988)、安踏體育(2020)、香港電訊(6823)、華虹半導體(1347)、美團(3690)、新秀麗(1910)、紫金礦業(2899)、中通快遞(2057)及百勝中國(9987)。
去年底至今年初三度上調目標
大摩上一次調整恒指目標在去年11月至今年1月，連續3個月將恒指目標上調，大市當時由14,600點水平，反彈至22,700點高位；再之前則在去年9至10月，當時大市由二萬關反覆下跌，大摩亦三度下調恒指目標。