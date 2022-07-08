摩笛預測｜料市場已過度押注加息 大摩：亞洲通脹今季見頂

環球通脹大升溫，各國央行持續加息已成市場共識，不過摩根士丹利認為這情況不適用於亞洲。大摩發報告指，供應鏈改善及商品價格掉頭下跌，限制了薪金上調壓力，認為亞洲通脹今季會見頂，並在未來數月向下走，區內央行的加息速度或較市場預期少，並認為資金已過度押注加息。

大摩指，愈來愈有信心亞洲通脹本季已見頂，主要是相信商品需求已漸降，紓緩供應緊張情況，加上石油及非石油商品價格在過去一周分別下挫10%及40%，亦降低了通脹壓力。不過由於經濟增長放緩訊號仍明顯，相信就業市場增長亦會減慢，降低薪工上調的壓力。

內地通脹可控 澳韓仍有壓力

該行認為，亞洲區內不同國家的通脹表現會有別，當中內地一直免疫於環球的通脹升溫，更加與各國逆向走，雖然預測未來數季會持續復甦，核心通脹及食品價格會向上走，但整體通脹壓力可控，會處於中國人民銀行預測的舒適範圍。

至於澳洲、韓國及新加坡通脹或較大，主要由於服務性行業佔比大，以及薪金增長短線維持高企；至於印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國，經濟受成本壓力影響大，因此商品價格逆轉有助減低相關國家的通脹。

需求下降 聚焦增長放緩

大摩指，亞洲區內的利率增長及市場需求會較預期少，並且相較該行基本預測，市場已過度押注貨幣收緊政策，認為各央行會更聚焦於解決增長的憂慮。

港股跌轉升 國指6連跌

大市方面，恒生指數昨早段跌386點，及後由低位反彈443點兼倒升，至全日高位21,643點收市，全日漲56點或0.3%；不過國企股指數收市仍失6點或0.1%，報7,538點，已連跌6個交易日，累跌4.5%。大市主板成交額約1,121億元，大市沽空率14.4%。港股通則連續3日走資，滬深合共淨沽出6,200萬元。

汽車股成焦點板塊，吉利汽車(175)全日飆6.7%，為表現最好藍籌，比亞迪(1211)亦升2.4%。碧桂園(2007)系領跌，碧桂園挫3%藍籌最差；碧桂園(6098)跌2.4%。