摩羯颱風｜恒生指數全日收跌13點　明日或成「打風停市」最後案例

人民幣滙價轉強，港股連跌三日後今早高開。恒生指數高開12點，報17,469點。
【17:00更新】
港股先高後低，恒生指數全日跌幅上跌，尾段收窄，收市報17,444點，跌13點，主板成交849.52億元；科指則升0.14%，報3,487點。
本港地產股逆市揚，恒地（012）、新世界（017）、長實（1113）等均升2%；領展（823）更升近4%。
部分石油石化股跌幅較大，中石化跌逾6%，中石油跌近3%。
另外，颱風摩羯逐漸逼近本港，天文台預料，八號烈風或暴風信號會至少維持至周五（9月6日）正午12時。由於香港證券市場於9月23日起，才會實施「打風不停市」的惡劣天氣維持交易安排，意味或將床成「打風停市」的最後案例。
【14:45更新】
恒生指數午後跌約88點，報17,368點；科指跌0.29%，報3,472點。
油股向下，中石化（386）午後跌逾6%；中石油（857）跌逾4%；中海油（883）跌1%。
【12:20更新】
恒生指數半日跌80點，報17,376點，成交452.43億元；科指跌0.4%，報3,468點。
三桶油續跌；蔚來（9866）將公布業績，績前向下跌近3%。
本地傳媒報道指，有大型本地銀行恢復按揭回贈，本港地產股逆市揚，恒地（012）、新世界（017）升近2%；信置（083）升逾1%；長實（1113）升2%。
此外，天文台表示，會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號，意味港股可全日交易。
【10:25更新】
恒生指數現報17,463點，升6點；科指報3,479點，跌0.1%。
內房造好，中海外（688）升1%；潤地（1109）、龍湖（960）升近1%；雅居樂（3383）、融創中國（1918）、萬科（2202）升3%。
ATM個別發展，騰訊（700）升0.3%；阿里巴巴（9988）跌0.1%；美團（3690）升0.5%。