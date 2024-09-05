摩羯颱風｜恒生指數全日收跌13點　明日或成「打風停市」最後案例

人民幣滙價轉強，港股連跌三日後今早高開。恒生指數高開12點，報17,469點。

【17:00更新】

港股先高後低，恒生指數全日跌幅上跌，尾段收窄，收市報17,444點，跌13點，主板成交849.52億元；科指則升0.14%，報3,487點。

本港地產股逆市揚，恒地（012）、新世界（017）、長實（1113）等均升2%；領展（823）更升近4%。

部分石油石化股跌幅較大，中石化跌逾6%，中石油跌近3%。

另外，颱風摩羯逐漸逼近本港，天文台預料，八號烈風或暴風信號會至少維持至周五（9月6日）正午12時。由於香港證券市場於9月23日起，才會實施「打風不停市」的惡劣天氣維持交易安排，意味或將床成「打風停市」的最後案例。