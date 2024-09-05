摩羯颱風｜恒生指數午後跌約89點　6點20分掛8號港股可全日交易(持續更新)

本地傳媒報道指，有大型本地銀行恢復按揭回贈，本港地產股逆市揚，恒地（012）、新世界（017）升近2%；信置（083）升逾1%；長實（1113）升2%。

人民幣滙價轉強，港股連跌三日後今早高開。恒生指數高開12點，報17,469點。

此外，天文台表示，會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號，意味港股可全日交易。