摺疊手機｜榮耀在港推摺疊手機 售價9999元

榮耀(HONOR)在海外市場正式推出第一款摺疊屏手機HONOR Magic Vs 5G，本港售價為9,999元。該手機具革命性的「魯班零齒輪鉸鏈」技術將過往摺疊屏手機常見的三大問題：重量、續航力和耐用性通通解決，配合多項HONOR獨家研發的先進技術，讓摺疊屏手機不論在外觀和功能性都獲得大大提升，加上在雙大屏幕的視覺享受下，除了是一部合乎各式用家需要的商務摺疊屏智能手機，亦可以滿足日常生活需要。並於今日3時開始預售至6月7日23:59。

HONOR Magic Vs 5G採用獨家研發的「魯班零齒輪鉸鏈」，採用榫卯式一體成型的機身設計。

採用獨家研發的魯班零齒輪鉸鏈

HONOR Magic Vs 5G採用獨家研發的「魯班零齒輪鉸鏈」，採用榫卯式一體成型的機身設計，大大增加了摺疊傳動可靠性與精密性，通過萊茵40萬次摺疊測試，約等於每天摺疊100次，可以用上10年。榫卯結構配合來自太空探索應用的特種高分子材料，比起傳統金屬材料輕62%，更保證屏幕有充分展開空間的同時亦確保了更輕巧耐用的使用體驗。

續航是摺疊屏成為主用機的第二大阻力。而魯班零齒鉸鏈的結構創新使手機騰出更多空間容納更大容量的電池。超大的5000mAh電池，配合Magic OS 7.1操作系統降低使用功耗。

HONOR Magic Vs 5G擁6.45英寸微曲的外屏，21:9的屏幕比例和90%的屏佔比，提供亮黑色和天青色兩種顏色，以及12GB+512GB大內存。