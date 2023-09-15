撐住經濟｜市場料下季再出手 內地降準 放水5千億人幣

內地今年兩度降準撐經濟！中國人民銀行昨公布，今日起下調金融機構存款準備金率(RRR)0.25個百分點，至7.4%，惟不包括已執行5%RRR的金融機構。市場估計今次降準可釋放流動性5,000億元人民幣，並相信在經濟復甦疲弱下，當局下季仍須出手。

人行：保持流動性合理充裕

人行指，當前中國經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善，為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，決定下調RRR。該行又指，會精準有力實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕、信貸合理增長、貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，兼顧內外平衡，保持匯率基本穩定，穩固支援實體經濟持續恢復向好，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

當局上次降準在今年3月，下調0.25個百分點，兩次合共釋放萬億元人民幣。

內地宣布降準後，人民幣向下。離岸價昨一度在美股交易時間早段低見7.2966兌一美元；在岸價低見7.28。內地媒體指，人行歷年8次降準中，離岸人民幣有5次報升，1次持平。

人民幣影響或有限

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，降準是預期之內，但時機較市場普遍預期的早，反映人行的寬鬆貨幣政策可能在今年內持續進取，並相信內地會進一步降準和下調中期借貸便利(MLF)利率；下周三貸款市場報價利率(LPR)下調的機會增加。不過她認為，行動對人民幣匯率的直接影響有限。另外，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷預計下半年仍有機會再降準0.25個百分點。高盛亦預料下季降準0.25個百分點、10點子政策減息及5,000億元人民幣地方政府專項債券發行。

至於內地的分析明顯樂觀，英大證券首席經濟學家李大霄指，今次降準沒有選擇在周末進行，是大幅超出預期，相信對穩經濟穩房市穩股市具重要作用，料股市有明顯正面反應。