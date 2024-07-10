撐數字經濟拓虛銀發展丨餘額+與PayLater 實現開放銀行 Ant Bank行政總裁梁妍勛：融入支付場景 享好玩無縫虛銀體驗

手機銀行服務要普及，致勝之道在於融入客戶日常使用場合，將支付、儲蓄等體驗變得更不經不覺且理所當然。「因應客戶行為和習慣而設計提供服務的接觸點，令大眾毋須熄一個app，然後再開另一個(app)，全程無縫接入。」面對虛銀百家爭鳴，螞蟻銀行(香港)有限公司(“Ant Bank”)行政總裁梁妍勛Yvonne認為，結合「虛擬銀行X電子錢包」創新概念，開發產品深度融入AlipayHK龐大的應用生態圈。她表示受惠於近年「先買後付」的普及，加上餘額+(“eM+”)活化錢包閒置資金的獨有產品優勢，成功推動開戶轉化率，大幅提升銀行客戶數，後勁凌厲。

輕鬆虛銀服務 好比電影《食神》名句 虛擬銀行靠高息短存甚至低門檻高息定存吸客，Yvonne認為針對現時經濟環境下，此手法於其他傳統零售銀行也很常見。「開業初期外界認為是『燒錢』行為，但綜觀現時美國聯儲局減息時間表，高息的確能增強銀行吸客能力，做法亦屬高認受性。」以零售銀行為例，她續指服務不外乎是存款、借貸、信用額消費等服務，「不同虛銀要推出各項銀行服務，突顯各自特色。為配合香港金融科技及虛銀的延續性，在設計業務策略方面，我們是經過審慎思考而制定並不是巧立名目當『花紙』包裝服務。」她表示Ant Bank目前最重要的目標是為香港客戶帶來金融創新的產品體驗，提升客戶忠誠度。「我們希望透過金融科技創新，提供優質而嶄新的客戶體驗。透過螞蟻集團的生態體系如AlipayHK、香港天貓淘寶的協同效應，嘗試不同方式觸達客戶並吸引客戶使用我們的服務。」Ant Bank透過小程序接入AlipayHK app，讓客戶在日常支付場景中輕鬆體驗服務，好比電影《食神》有關摺凳(十大武器之首)的描述：「藏於民居之中隨手可得。」

Yvonne坦言銀行作風穩健低調，外界或多或少認為起步較慢，但實際上Ant Bank一直緊抱對創新金融科技的堅持，在創新、合規與客戶體驗的平衡中努力尋找適合客戶的金融產品，近年積極響應金管局開放API藍圖，從客戶角度持續分析及了解客戶在支付平台的習慣與行為，思考如何將虛銀服務自然融入客戶的日常生活中，讓客戶過癮地應用。她舉例，「由最早期進入電子錢包，可經小程序啟動虛銀服務；到去年客戶於電子錢包消費時，不同場景都會有Ant Bank PayLater先買後付選項，客戶點選後再幾個簡單步驟，即可開戶連同獲得分期額度；而現在『餘額+』的出現，在錢包啟動申請開通『餘額+』，更用開放API連接錢包賬戶，鼓勵用戶開通後於電子錢包一邊支付一邊賺息。」她強調這樣無縫對接流程，令客戶可以又快又簡單地於電子錢包中「無慮」開戶，令Ant Bank成功創造出不一樣的虛銀體驗。

Ant Bank PayLater 表現亮眼 港人北上消費熱潮、電商網購成風，以及疫後至今港人仍處於報復式旅遊，加劇跨境電子支付應用。而對於Ant Bank來說，更促進銀行Ant Bank PayLayter先買後付的業務發展，間接帶挈銀行吸客。Yvonne認同說法，並分享期內表現。「內部數字統計，申請宗數為去年的18倍、每日新增客戶數也是去年的33倍。」另外總支付交易金額更對比去年同期激增40倍。基於Ant Bank PayLater不局限於本地消費，因此吸客效果不會因本地消費市道而影響。「跨境不止北上，還包括日、韓以及東南亞等國家外遊使用，只要支持AlipayHK付款的地方都可以用Ant Bank PayLater，我們發現客戶用PayLater交易的足跡遍布各地，連買杯奶茶都會用PayLater。」 她表示最近6至7月主打「全民消費券」活動深受歡迎，合資格客戶毋須申請正式PayLater，只要前往AlipayHK app內Ant Bank「全民消費券」活動頁簡單登記及同意相關條款，即可獲得高達6,000港元的PayLater消費券獎賞，可用於任何受理商戶平台以PayLater付款試用PayLater體驗版，讓更多客戶熟悉該支付方式的便捷。「由於我們除了基礎信貸風控指標，更會利用大數據分析客戶的消費模式，根據大數據來幫助判斷批核額度，加上付款以日常生活為主，相對市場上其他貸款產品，Ant Bank PayLater風險管控更謹慎，風險水平更為可控。」她補充。

「餘額 + 」靈活配置錢包餘款 今年Ant Bank在創新金融的路上更進一步，將活期存款賺取利息貼合電子錢包隨時隨地手機支付的概念，推出革命性產品「餘額+」(eM+)活期高息賬戶服務，提供活期年利率高達3.8%。開戶方法相當簡單，客戶只要於AlipayHK app首頁點擊Ant Bank「餘額+」，即可一鍵升級開戶。Yvonne簡介產品，開戶後客戶可將電子錢包的餘額自動轉入『餘額+』，或者通過FPS轉數快將資金轉入至『餘額+』賬戶賺息，利息以日結形式每日存入用戶的「餘額+」賬戶內。「客戶更可直接在AlipayHK頁面隨時查看餘額，靈活調動閒置資金，方便管理。」將電子錢包的餘額直接賺取不俗的活期高息，當想消費時又可以透過電子錢包直接支付不需要調動資金，難怪產品上市以來反應理想，開戶人數屢創新高。