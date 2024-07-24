撐數字經濟拓虛銀發展丨WeLab Bank業務增速 有信心2025首錄盈利 行政總裁李家達：創無憂銀行體驗

WeLab Bank行政總裁兼執行董事李家達Tat。

「顛覆尋常體驗，打破行業規矩，深化金融創新。」從來是虛擬銀行「跑出」的關鍵營運策略。產自香港的「最創新銀行」WeLab Bank，今年起便驚喜連連。其母企WeLab將香港累積到的數碼銀行經驗、市場觸覺與技術成功輸出到印尼的Bank Saqu，僅6個月即成功於當地吸引過百萬人開戶；集團月前更宣布完成企業重組，將WeLend納入WeLab Bank，強化資本規模兼大幅降低借貸成本。「我們明白如何更聰明去玩(虛銀)遊戲，會率先達至收支平衡，甚至預期2025年實現盈利。」WeLab Bank行政總裁兼執行董事李家達Tat受訪時語氣平靜地道。

WeLend納入架構 發揮協同效應 曾經作為WeLend掌舵人，熟悉貸款業務運作的Tat，指WeLend併入成為WeLab Bank全資子公司，並不是單純合併營運，更笑稱不會共用大馬女神林明禎為代言人，反而保留雙方獨特市場定位，不會影響雙方的金融業務。他指出WeLend的客戶群屬於追求快速便捷的交易型借貸場景；WeLab Bank的客戶更希望擁有整體銀行服務，依賴由人性化體驗推動的關係型貸款為主，兩者相輔相成。「合併後嶄新的WeLab Bank將會是香港唯一能將數碼貸款平台整合到其數碼銀行業務中的金融科技集團。透過WeLend於貸款市場立足12年的品牌資產，反過來提升WeLab Bank形象；同樣銀行擁有高水平的風險管控能力，也能帶動貸款平台穩健發展。」藉著WeLend優質客戶貸款配合WeLab Bank的吸客能力，銀行的資產規模進一步擴大，他續說兩間公司過去4年合力為集團的貸款總額增長了近300%，而受惠於重組，WeLab Bank獲得龐大的協同效應與業務增長潛力。「現時服務逾65萬用戶、新造無抵押貸款業務規模更屬全港銀行排名第四位、貸款業務規模之大於亞洲數碼銀行中可謂前沿分子；此外利息收入為全港數碼銀行中最高，淨息差即時錄得3倍增長之餘，5年內可產生近8億港元額外利潤。」他表示重組最大的好處在於利用WeLab Bank較低資金成本的存款，注資WeLend貸款業務，大幅降低WeLend借貸成本。而隨著增長動力增強，令WeLab Bank有望在2025年實現盈利。

Tat表示WeLab Bank巧妙運用A.I.，理解用家金融需要的方針從來不變。

重組架構固然帶來的巨大效益，但Tat強調不能忽視WeLab Bank自身的業務表現。「別以為銀行是靠重組提高表現。其實銀行表現十分出色，尤其在盈利能力方面，去年總收入增長為117%、淨虧損按年減少三成、存款規模更大增至現在近70億港元、未貸款餘額年增約40%，總利息收入則飆升123%。」他表示綜觀2023年市場整體拖欠率惡化約60%，惟WeLab Bank繼續保持低於市場的拖欠率，甚至有21%的改善。「反映貸款業務仍然是業績最大推動力之餘，我們信貸風險也管理得宜，令市況低迷的環境下保持良好表現。」

財管業務回報理想 資產管理規模飆1.55倍 WeLab集團的海外擴展策略由印尼作起點，正在快速推進。Tat強調銀行服務必定持續深耕本港市場，而部署Bank Saqu則獲得雙向效益。「香港擁有最好的數碼銀行監管，成熟的金融科技和技術能輸出東南亞；兩地同時測試服務，嘗試錯誤的效率更快，有助將最精準的產品落地應用。」在眾多業務中，他特別提到銀行的財富管理服務，「儘管去年市況波動，但2023年資產管理規模(AUM)較去年同增長155%，且98%客戶獲得正回報，有客戶的回報率更高達24.6%，創歷史新高。」當中GoWealth以金融科技提供智能投資顧問服務，由理財策劃、投資組合建議、基金買賣以至持續追蹤理財目標進度，均可在《WeLab Bank》app處理得到；至於自選基金服務則夥拍頂尖基金專家，為客戶精選貼市基金，減輕客戶產品分析嘅負擔。加上零交易費用，每月只收取AUM的0.08%作託管費用，客戶可零顧慮投資基金兼隨時捕捉市場機遇。「我們留意到GoWealth氣勢持續強勁，今年首6個月新投資額已相等於2023年全年的2倍，且人均AUM更上升近兩倍。」他提到致勝之道在於獲得客戶信任，養成長期持續投資習慣，故能在波動市力保不失，跑贏大市。「客戶平均投資8.5個月，足證對銀行抱持信心；現時市場憧憬減息，下半年大眾投資意欲轉強，而美國、日本和印度市場基金特別受追捧。」

Gen A.I.大熱 WeLab版「J.A.R.V.I.S.」持續改良 放眼全球生成式A.I.盛行，各行各業均積極應用，Tat坦言銀行也不例外，惟他指Gen A.I.強於總結與創造內容，在銀行層面適合炮製如資訊性文章、產品與服務簡介與講解等工作。「我們會運用它提供更個人化建議，也用來加強研發智能理財服務，貫徹智能理財管家的願景，創造無憂理財體驗。」他又透露兩項運用Gen A.I.的概念驗證項目，其一是設計數碼大使，客戶感覺上與真人互動，提供兼顧效率與人性化體驗的交流方式，過程絕不突兀；其二是針對日益猖獗的deepfake深度偽造詐騙，銀行運用其核實申請文件，同時加強反詐騙的能力。因此比起業務整合，Tat更在意銀行如何應用A.I.，正如去年專訪時他揚言銀行要做到像Iron Man的A.I.助手「J.A.R.V.I.S.」一樣。「巧妙運用A.I.，理解用家金融需要的方針從來不變。WeLab版本的『J.A.R.V.I.S.』一直存在，並且持續改進中！」

Tat表示借助WeLab Bank幫周凱旋基金會派錢，以銀行的專長，為新世代的理財體驗寫下新定義，讓理財體驗更有趣。