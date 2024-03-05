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財經
2024-03-05 14:51:00

撤辣之後｜摩通：香港樓市交投或增30%　樓價料仍跌5%至10%

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樓市撤辣｜摩通：香港樓市交投或增30%　樓價料仍跌5%至10%

樓市撤辣｜摩通：香港樓市交投或增30%　樓價料仍跌5%至10%

香港樓市全面撤辣後，新盤及二手成交明顯回升。摩根大通表示，撤辣後本港樓市銷售反彈，而且本港發展商股價溫和上升1%，跑贏大市，反映市場對樓市撤辣有驚喜，料香港樓市交投或增30%。但摩通認為，即使短期樓價及成交會受到撤辣消息而提振，面對更多新盤推售，樓價或再次回到下降軌之中，仍跌5%至10%。

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摩通：香港樓市交投或增30%

摩通表示，預料今年本港樓市交投按年增長30%，撤辣後樓市交投量回升，與早前買家因觀望財政預算案而押後買樓，導致樓市需求積壓，同時以內地一線城市放寬樓市政策的經驗來看，在1至2個月內交投會增加，之後卻再度回落，又相信香港情況相若，撤辣後釋放了昔日遭壓抑的需求。

樓價方面，摩通預計會錄得5%至10%跌幅。同時指出對發展商股價而言，樓價的推動力較交投更大。

仍需逾30個月時間消化新盤庫存

截至2023年底，本港一手樓存量已升至25個月高位，達2.3萬伙，而且潛在推售的單位超過4萬個，而去年只售出1.1萬個單位。摩通稱，即使今年樂觀地估計，全年售出單位數目位增至2.2萬個，仍需要逾30個月的時間，才能消化所有潛在的新盤庫存。

而在二手樓方面，摩通認為，過去數日的二手成交個案中，不少為「損手離場」，反映置業者對樓價信心仍然疲弱，傾向「止蝕」。摩通續指，當市場對於樓市的消息再次轉向負面，例如去貨速度下降，相信本港發展商股的沽空比率或再次上揚。

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