撤辣之後｜樓市未落鑊先撲火 銀行集體拒接摸貨按揭

樓市全面「撤辣」後引爆一二手成交激增，更出現不少大手掃入多個單位的個案，惟市場對樓市炒風會否重來仍成疑之際，銀行卻率先出手遏止炒風，昨傳多間銀行集體停止承造確認人轉讓(俗稱摸貨)個案的按揭，包括多間大型銀行。
滙豐恒生渣打落閘 中銀檢視中
盛傳已停止承造「摸貨」按揭的銀行包括滙豐銀行、恒生銀行(011)、渣打銀行、東亞銀行(023)、建銀、創興銀行、交銀、信銀、華僑銀行、大眾銀行、富邦銀行、大新銀行(2356)、集友銀行、星展銀行、南洋商業銀行等。而中銀香港(2388)及花旗銀行則傳仍在檢視之中。
「摸貨」指買家與原業主簽署正式買賣合約後，在指定成交日期前、即簽署樓契及支付餘款前以高於其購入價，將原先與業主簽署的買賣合約權益，轉讓予另一位買家，從中達到圖利目的，惟2009年首輪樓市逆周期措施出台後已絕跡近15年。
金管局回應指，銀行提供按揭貸款所承受的風險，可能因樓宇買賣的交易形式而有所改變，銀行是否就個別交易形式提供按揭貸款是它們經風險評估後的決定。香港銀行公會指，銀行業一向支持本港按揭市場的健康及持續發展，每間銀行有自己的按揭業務策略，並考慮不同風險因素。
絕跡15年 王美鳳：需時重新評估
中原按揭董事總經理王美鳳指出，「摸貨」的買賣程序及條款較一般交易複雜，涉及風險亦可能較高，加上十多年來已沒有摸貨交易，有銀行即使持正面態度仍需時間去重新評估這類交易的潛在風險，以及按揭流程上的做法。礙於暫未有銀行接受摸貨交易的按揭申請，換言之最終買家需有足夠資金支付樓價以完成交易，或者只能轉投財務公司承造貸款，建議在進行確認人轉售交易前先諮詢按揭顧問或銀行意見。
事實上，樓市撤辣後一度變得低調的樓市投資客漸見活躍。昨有消息指，鰂魚涌新盤THE HOLBORN有大手客連掃9伙，料涉資逾5千萬元。二手方面，荃灣荃景圍一帶撤辣後錄20宗成交，有指當中七成買家為投資者，半數為長線收租。