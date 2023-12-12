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財經
2023-12-12 04:30:22
日報

撤退加速｜港股曾失萬六關 千億外資逃離中國

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恒指

恒指昨即市最低報15,972點，今年首次失守萬六關。 (中新社)

港股臨近年結仍跌跌不休，恒生指數昨曾失萬六關再創逾1年低。外媒指，外資正加速撤離中國，並引述美國銀行數據指上季外國直接投資(FDI)錄淨流出120億美元(約936億港元)，為2000年有紀錄以來首次走資，同時華爾街大戶亦正減少對華投資。

中國上季除FDI走資，外商亦連續6個季度從中撤走約1,600億美元(約1.25萬億港元)利潤，有指由於認為內地風險已大於機會，而過往外商普遍會在利潤留於境內再投資。

華爾街減持中國股票

《華爾街日報》報道指，國際對沖基金近月已見大手減持中國股票的手影，包括為中國大好友的橋水創辦人達里奧(Ray Dalio)，凱雷亦削減亞洲基金的集資目標。華爾街金融機構主要憂慮中國經濟增速放緩和房地產市場陷入困境，並形容華爾街曾是中國政府在美國最值得信賴的盟友之一。不過報道亦指，華爾街撤資中國的速度一向緩慢，一旦內地經濟趨穩定，或將重新加投資。

恒指3連跌 李寧瀉14%

港股則屢試今年低，恒指最低報15,972點，午後跌幅收窄，收市報16,201點，失132點或0.8%，萬六關失而復得，連跌3日累失262點。主板成交額987億元。A股低開高走，上證綜合指數報2,991點，升21點或0.7%。

李寧(2331)為表現最差藍籌，集團斥約22億元向恒基地產(012)購入北角物業作總部，瑞銀指對股價影響負面，股價昨即急插14.3%，報18.3元，蒸發約80億元市值。

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