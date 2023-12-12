撤退加速｜港股曾失萬六關 千億外資逃離中國

港股臨近年結仍跌跌不休，恒生指數昨曾失萬六關再創逾1年低。外媒指，外資正加速撤離中國，並引述美國銀行數據指上季外國直接投資(FDI)錄淨流出120億美元(約936億港元)，為2000年有紀錄以來首次走資，同時華爾街大戶亦正減少對華投資。

中國上季除FDI走資，外商亦連續6個季度從中撤走約1,600億美元(約1.25萬億港元)利潤，有指由於認為內地風險已大於機會，而過往外商普遍會在利潤留於境內再投資。

華爾街減持中國股票

《華爾街日報》報道指，國際對沖基金近月已見大手減持中國股票的手影，包括為中國大好友的橋水創辦人達里奧(Ray Dalio)，凱雷亦削減亞洲基金的集資目標。華爾街金融機構主要憂慮中國經濟增速放緩和房地產市場陷入困境，並形容華爾街曾是中國政府在美國最值得信賴的盟友之一。不過報道亦指，華爾街撤資中國的速度一向緩慢，一旦內地經濟趨穩定，或將重新加投資。