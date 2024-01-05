有線寬頻解散直銷團隊 業務轉型裁60人

有本地傳媒報道，有線寬頻（1097）再現人事變動。據消息指，有線寬頻行政總裁杜之克周五（5日），向各部門主管宣布，將解散電訊業務內的直接營銷團隊，當中涉及約60名員工。
【18:28更新】
有線否認：只是解散一組人
對於消息，有線回應本地傳媒表示，考慮到目前電訊業經營環境、市民消費模式及科技進步的變化等因素，集團決定不再採用直銷模式（街霸），將電訊業務銷售全面集中以網上及電話營銷方式進行，以發揮更高的成本效益。
至於有線發言人向《明報》稱，「不是裁員，只是因應業務轉型而解散一組人」。
有線擬不再採用直銷模式故解散團隊
《香港01》報道，杜之克在發給員工的電郵內指，因應集團策略調整，決定集中以網上及電話營銷渠道銷售電訊業務，不再採用直銷模式，因此需解散電訊業務內直接營銷團隊。
至於受變動影響的員工，即日會收到公司的信件通知，公司亦會按法例作出離職賠償。
去年行會曾討論有線擬裁員約10%
行政長官與行會去年批准，2023年6月1日終止有線電視的本地收費電視節目服務牌照。2023年2月，有報道曾稱，有線擬裁員約10%，主要涉及收費電視的營業部門。當時有線表示，集團正進行招聘，沒有計劃裁員。
有線寬頻周五收市報0.037元，跌2.63%，成交僅3.04萬元。