有線寬頻解散直銷團隊 業務轉型裁60人

有線寬頻｜據報有線裁員60人，涉及電訊業務部門。(資料圖片／鍾式明攝)

有本地傳媒報道，有線寬頻（1097）再現人事變動。據消息指，有線寬頻行政總裁杜之克周五（5日），向各部門主管宣布，將解散電訊業務內的直接營銷團隊，當中涉及約60名員工。

【18:28更新】

有線否認：只是解散一組人

對於消息，有線回應本地傳媒表示，考慮到目前電訊業經營環境、市民消費模式及科技進步的變化等因素，集團決定不再採用直銷模式（街霸），將電訊業務銷售全面集中以網上及電話營銷方式進行，以發揮更高的成本效益。

至於有線發言人向《明報》稱，「不是裁員，只是因應業務轉型而解散一組人」。