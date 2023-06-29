據報本周國有行三度出手沽美元托人幣匯價　離岸人幣轉升至7.24(更新)

人民幣持續偏軟，外媒報道，周四（29日）再傳出中國主要國有銀行拋售美元，是本周第3次出手穩定市場。
現時人民幣兌美元在岸價於7.23附近，離岸價在7.246左右。
【6月29日更新】
7.25水平為人民幣重要界限
《路透社》引述消息報道，有國有行在一美元兌7.25人民幣水平沽售美元，並表示7.25水平為重要界限，若跌穿該水平人民幣將速跌至2022年的低位。
根據資料，人民幣兌美元在岸價去年11月曾跌至7.328，為2008年金融海嘯以來低位，當時離岸人民幣曾跌至7.37附近。
報道又表示，人民幣近期貶值原因，主要由於中國經濟疫後復甦緩慢，加上聯儲局連環加息致中美息差擴大，年初起離岸人民幣價格已貶逾4%。
冀推高人民幣在岸收市價
報道另引述多個外匯交易商指，周一（26日）在岸市場收市前，數據指出有國有行沽售美元，冀推升在岸人民幣收市價，該收市價或影響翌日官方中間價，而人民幣今日設定的中間價亦連續第二日較市場預期高。
至於瑞銀報告指，交易櫃台看見市前交易有大量掉期沽售，可能為過去數個交易日的干預作預備，即代表在遠期市場（Forward Market）購入美元用於現貨市場，用作捍衛人民幣匯價。