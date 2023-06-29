據報本周國有行三度出手沽美元托人幣匯價　離岸人幣轉升至7.24(更新)

中國國有銀行傳在離岸市場沽美元托人幣匯價，離岸人幣現轉升至7.21水平。(資料圖片)

人民幣持續偏軟，外媒報道，周四（29日）再傳出中國主要國有銀行拋售美元，是本周第3次出手穩定市場。

7.25水平為人民幣重要界限

《路透社》引述消息報道，有國有行在一美元兌7.25人民幣水平沽售美元，並表示7.25水平為重要界限，若跌穿該水平人民幣將速跌至2022年的低位。

根據資料，人民幣兌美元在岸價去年11月曾跌至7.328，為2008年金融海嘯以來低位，當時離岸人民幣曾跌至7.37附近。

報道又表示，人民幣近期貶值原因，主要由於中國經濟疫後復甦緩慢，加上聯儲局連環加息致中美息差擴大，年初起離岸人民幣價格已貶逾4%。