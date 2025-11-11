據報歐盟擬迫使成員國移除華為和中興網絡設備 中國外交部：違反市場原則和公平競爭規則 (更新)

歐盟於2020年曾建議，成員國限制高風險供應商，包括華為及中興等公司，參與5G網絡核心設施。報道指，歐盟委員會副主席維克庫寧（Henna Virkkunen）希望將有關建議，轉化為具有法律約束力的要求。

彭博提及，儘管基礎設施的決策權掌握在各國政府手中，但此提案將要求歐盟成員國遵循委員會的安全指導方針。維克庫寧仍在研究限制中國設備供應商在固網網絡中的使用。知情人士透露，歐盟委員會還考慮採取措施，迫使非歐盟國家不要依賴中國網絡供應商，包括停止向那些通過「全球門戶」（Global Gateway）計劃來採購華為設備的國家發放相關款項。

報道指，德國和芬蘭考慮對中國供應商實施更嚴格限制。瑞典、丹麥和愛沙尼亞等國家已先後採取歐盟建議，移除華為和中興的設備。不過仍有歐盟成員國允許在國內網絡安裝中國廠商的設備。

中國外交部：違反了市場原則和公平競爭規則

在今日（11日）中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍回應表示，歐盟在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。林劍強調，將經貿問題泛安全化、政治化將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己，並敦促歐盟為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。