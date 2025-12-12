據報監管機構不願出手救助萬科 涉及逾500億美元債務

彭博引述消息人士報道，內地監管機構有可能不願出手救助萬科（2202），並開始制定計劃以控制事態發展。
彭博稱，銀行家和基金經理正緊急評估，這場可能成為中國史上最大企業重組之一的衝擊，萬科涉及逾500億美元有息債務，其中包括海外貸款機構和債券投資者持有的70多億美元。分析警告，若萬科債務問題惡化，將對中國經濟及金融體系引發連鎖反應，不單是給銀行造成損失，可能加劇房地產行業的壓力。
中金公司：萬科資不抵債
報道引述知情人士稱，當中金公司第三季度受託評估萬科財務狀況時，已認定萬科資不抵債。另據知情人士稱，監管機構於11月下旬已表示，不會出手救助萬科。
過去一個月，萬科已宣布計劃推遲兌付兩筆國內債券，並放棄提前贖回另一筆債券的權利。萬科嘗試過向國有銀行申請貸款，但遭到拒絕，以及確保從深鐵集團獲得的貸款，又押了更多資產。
知情人士：辛傑曾考慮將萬科賬目併入深鐵
萬科又失去了最強有力的支持者。知情人士透露，前深鐵集團董事長辛傑曾表示，要救助萬科，甚至考慮將其賬目併入深鐵集團。不過，當地媒體報道，市場傳言稱，辛傑已被有關部門帶走。萬科於10月13日發出公告稱，辛傑因個人原因辭任非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任公司任何職務。
現時，萬科最大的希望是能爭取債務展期。截至周五，持有萬科20億元人民幣，並於12月15日到期債券的投資者，將投票決定是否給予萬科一年還款寬限期。