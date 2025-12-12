據報監管機構不願出手救助萬科 涉及逾500億美元債務

彭博引述消息人士報道，內地監管機構有可能不願出手救助萬科。(資料圖片)

彭博引述消息人士報道，內地監管機構有可能不願出手救助萬科（2202），並開始制定計劃以控制事態發展。

彭博稱，銀行家和基金經理正緊急評估，這場可能成為中國史上最大企業重組之一的衝擊，萬科涉及逾500億美元有息債務，其中包括海外貸款機構和債券投資者持有的70多億美元。分析警告，若萬科債務問題惡化，將對中國經濟及金融體系引發連鎖反應，不單是給銀行造成損失，可能加劇房地產行業的壓力。

中金公司：萬科資不抵債

報道引述知情人士稱，當中金公司第三季度受託評估萬科財務狀況時，已認定萬科資不抵債。另據知情人士稱，監管機構於11月下旬已表示，不會出手救助萬科。