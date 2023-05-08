據報金管局加密查問港銀債券持倉　以確保銀行保持充裕流動性

本地傳媒引述消息透露，金管局自3月初美國矽谷銀行（SVB）事件後，加密向本港銀行就有關債券持倉查問，金管局回應指，加密查問是確保銀行保持充裕流動性及了解銀行是否備有妥善的風險管理程序。

查問非該局一貫監管模式

據悉，金管局查問內容，包括了解投資年期及品種、美國國庫券持倉詳情等，亦要求銀行就所持長債，在假設市場跌價下的未變現賬面損失（MTM Loss）作模擬測試。做法反映金管局對美國連番加息後，銀行資產負債錯配風險及信貸緊縮的關注。

銀行界消息，按目前監管規定，銀行原本每月已須向金管局滙報流動性相關數據，如流動性覆蓋比率（LCR）、流動性維持比率（LMR）等，自3月初SVB出事後，局方平均每數星期至1個月便逐間銀行了解其所持債券的年期會否太長及投資種類，而以往只隨機查問的美國國庫券持倉，現在要定期詳細滙報，亦要解釋資金應急備案。

至於金管局至今未有就銀行所持長短債比例釐定硬指標，亦無直接要求業界持有更多短債，故並非該局一貫監管模式。