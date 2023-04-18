據報金管局將有人事變動　新星許懷志傳升助理總裁

報道指，有關安排需待財政司司長根據外滙基金諮詢委會轄下管治委員會的建議，作出批准後才正式認可。

較早前他有份參與推動在政府綠色債券計劃下的綠色零售債券發行，以及今年2月政府首批代幣化綠色債券發售安排。

報道引述市場人士稱，許懷志在金管局擔任市場發展主管職務，主要負責提升香港作為國際金融中心競爭力的工作，屢獲業界稱讚，且熟悉綠色金融與創新金融發展。

馮殷諾傳出任金融學院CEO

此外，金管局主管（外事）馮殷諾（Enoch Fung），據悉將會借調該局旗下金融學院出任行政總裁，接替7月約滿離任的郭國全。金融學院於2019年由金管局等本港金融監管機構合作成立。

金管局擬加強栽培第三梯隊高管

據了解，許懷志曾於證監會工作逾7年，後加入金管局至今逾6年，亦有分析認為，若該升職消息屬實，可視為該局進一步加強栽培第三梯隊高管領導的部署。

消息指出，許懷志及馮殷諾二人均年僅四十多歲，屬金管局年輕主管，馮殷諾在該局工作逾12年，之前在高盛擔任高級經濟師11年。