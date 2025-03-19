據報長和賣巴拿馬港口未請示北京　惹怒習近平

長和擬向由貝萊德牽頭的財團出售包括巴拿馬運河港口業務惹來風波。《華爾街日報》引述消息報道，指事件令中國國家主席習近平感到憤怒，部分原因是這家香港公司事先未徵得北京的同意。報道提到，中國政府原本打算利用巴拿馬運河港口問題作為與特朗普政府「談判的籌碼(bargaining chip)」，但因為此次出售而未能實現。

指北京原想用港口作談判籌碼 報道引述了解北京想法的消息指，這筆交易令習近平不悅，因為他認為長和創辦人李嘉誠的行為違背了國家利益。北京對李嘉誠的不滿已持續數年，因為他減少了對內地和香港的依賴。此外，特朗普在上任初期呼籲美國重新控制運河，認為此協議是中國在美國後院的勝利，讓巴拿馬成為中美爭奪全球影響力的象徵。報道稱，習近平的不滿顯示他也如此看待運河，並不希望被視為失敗者。

但報道指出，儘管北京對交易不滿，但缺乏簡單的方式來阻止此次交易，因為資產位於內地和香港以外，交易各方皆有信心完成交易。協議令習主席陷入了棘手的境地，一方面，北京方面必須明確表達對這間香港公司未經事先通知就採取此舉的憤怒，以維護習近平的形象；另一方面，北京意識到，任何破壞協議的重大舉措都有可能加劇與特朗普政府的緊張關係。到目前為止，中國對特朗普對華新關稅的報復措施相對克制，顯示希望控制緊張局勢。