據報「Big Four」再中標多間國企　2021年業務收入近10億人幣

近日有消息指，中央要求國企逐步停止聘用「Big Four」（四大會計事務所），以維護數據安全。今日內媒報道，近期多間國企發布的相關採購項目中，中標候選人內均現「Big Four」蹤影，即羅兵咸永道、安永、畢馬威、德勤四間會計事務所。
多間國企仍是「Big Four」作審計
據內媒報道，中國鐵塔（788）最終畢馬威華振會計師事務所，被推薦為第一中選候選人，而德勤華永會計師事務所為第二中選候選人。
而據中國太平（966）官網顯示，今年1月底中國太平保險集團2023-2027年審計師採購項目結果公告指，最終審計中選供應商，為羅兵咸永道中天會計師事務所，項目採購價格為1.89億港元。
遼沈銀行股份有限公司官網亦顯示，關於聘用年審會計事務所一事，在2月8日曾召開今年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於聘請畢馬威為遼沈銀行2022年審會計師事務所的議案》，最終聘請畢馬威華振會計事務所，擔任為該行2022年財務報表審計機構。
內媒又表示，目前仍有多家國企的審計機構來自上述四大會計事務所。
「Big Four」2021年業務收入近10億人幣
報道引用《2021年度會計師事務所綜合評價百家排名信息》指出，羅兵咸永道、安永、畢馬威、德勤4間公司得分位列前4名；以收入計則排名在6名以內，業務收入約為68億元（人民幣，下同）、55億元、41億元、42億元，合共206億元（折合約233億港元）。
此外，各自主審央企數量分別為7間、11間、3間、3間；主審央企收入（指審計及相關鑑證業務收入）分別為1.26億元、6.61億元、1.35億元、0.59億元，因此四大會計事務所合計主審央企24間，收入接近10億元（折合約11.32億港元）。