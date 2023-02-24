據報「Big Four」再中標多間國企，2021年業務收入近10億人幣。(資料圖片)

近日有消息指，中央要求國企逐步停止聘用「Big Four」（四大會計事務所），以維護數據安全。今日內媒報道，近期多間國企發布的相關採購項目中，中標候選人內均現「Big Four」蹤影，即羅兵咸永道、安永、畢馬威、德勤四間會計事務所。

多間國企仍是「Big Four」作審計

據內媒報道，中國鐵塔（788）最終畢馬威華振會計師事務所，被推薦為第一中選候選人，而德勤華永會計師事務所為第二中選候選人。

而據中國太平（966）官網顯示，今年1月底中國太平保險集團2023-2027年審計師採購項目結果公告指，最終審計中選供應商，為羅兵咸永道中天會計師事務所，項目採購價格為1.89億港元。

遼沈銀行股份有限公司官網亦顯示，關於聘用年審會計事務所一事，在2月8日曾召開今年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於聘請畢馬威為遼沈銀行2022年審會計師事務所的議案》，最終聘請畢馬威華振會計事務所，擔任為該行2022年財務報表審計機構。

內媒又表示，目前仍有多家國企的審計機構來自上述四大會計事務所。