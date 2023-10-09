擬今復牌｜入股39億協議 須再談判 紐頓截水 恒大汽車恐斷糧

中國恒大集團(3333)創辦人許家印被捕，令集團亂局雪上加霜，同系3股份中仍未復牌的恒大汽車(708)自8月中宣布獲中東背景的紐頓集團入股後，昨表示由於恒大出現重大不確定性，紐頓將停止支付過渡期資金，意味早已陷財困的恒大汽車恐失「救命錢」。集團申請今日復牌，停牌前報0.56元，市值60.7億元。

恒大債務重組為交易先決條件

恒大汽車指，鑑於股份暫停交易，連同恒大發生一系列變化，對紐頓股份認購協議及擬議交易帶來重大不確定性。據協議，恒大債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交易先決條件。在此情況下，紐頓向恒大汽車支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，意味無義務再向恒大汽車泵水。

按集團早前的公告，恒大汽車獲紐頓斥約38.9億元入股，惟交易仍需待獨立股東通過，紐頓則承諾會提供合共6億元人民幣免息及有擔保過渡資金，分3筆支付，每筆2億元人民幣。至於紐頓本來擬以每股0.6297元入股61.77億新股，當時折讓達63%，惟目前已變成12.4%溢價。

認購方案須調整 暫未要求終止

紐頓希望，恒大汽車可以明確回覆股份認購協議中涉及的恒大債務重組方案需要進行重新調整，並有計劃推出新的重組方案；以及恒大、恒大汽車、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下，對擬議交易方案所需的調整進行重新談判。而截至目前紐頓並未要求終止股份認購協議。

恒大汽車則指，已於上周四向紐頓回函，表示有意願針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判。

紐頓為去年11月在美國以特殊目的收購公司(SPAC)上市的車企，創辦人吳楠據指於中國天津起家，惟在上市儀式上強調集團為「中東」背景，集團總部位於阿聯酋。