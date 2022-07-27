擬年底前港主要上市 大戶密沽 阿里變陣迎北水

彈升半成

阿里巴巴(9988)近年持續遭大股東軟庫及神秘大戶密密減持，近日股價在「紅底」關口上上落落之際，昨公布尋求今年底前於港交所(388)由第二上市變成雙重主要上市，大行相信此舉有助阿里明年納入港股通名單，並可吸納大量北水支撐股價。

阿里表示，自2019年11月在香港第二上市以來，在港交所的公眾流通量顯著增加，截至今年6月底6個月，日均交易量約7億美元(約54.6億港元)，於美國的日均交易量約32億美元。鑑於集團在大中華區擁有大量業務運營，預期雙重主要上市地位將有助擴大投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多內地及亞洲其他地區投資者。

阿里股份昨走高，全日漲4.8元或4.8%，至104.4元收市，為第三大升幅藍籌，並為港股升市火車頭。不過累計本月阿里仍挫6.7%，今年挫12.2%。

大和料明年納港股通 吸資量大

目前港股通名單不包括第二上市股份，市場揣測與第一上市地的監管問題有關，惟近月港府曾透露正積極遊說內地准許所有中概股納入港股通。大和有報告指，阿里今次變動不涉及發行新股，但須符合更多本地監管要求，如披露控股股東的股份質押等，並認為阿里明年有條件納入港股通，並可吸引大量資金流入以支撐股價，如騰訊控股(700)及美團(3690)目前北水持倉量分別高達7%及10%。該行維持阿里「買入」評級，指由於市場目前阿里持倉偏低，倘吸納北水或可明顯推升股價。

軟庫過去一年減持逾3億股

阿里有望吸納新資金的同時，大股東卻密密沽貨。按阿里2022財年年報顯示，大股東軟庫截至今年7月15日持有普通股50.67億股，較去年7月22日大減約3.23億股；美國存託股(ADS)持倉6.33億股，少4,033萬股，共持倉23.9%，降0.9%。軟庫在2021財年年度並沒有減持阿里，而集團目前的阿里普通股持倉市值約5,290億元。

而按中央證券登記(CCASS)數據，被指為阿里ADS託管行的花旗自阿里來港第二上市以來，幾乎每季均有神秘大戶搬倉來港並沽貨，至今未見停手。按紀錄，去年9月、12月及今年4月與6月，均分別出現單日錄約7億股持倉轉入，並在及後數月近全數沽出，最新為6月尾有7.22億股存入，及至上周止淨沽出約2億股。目前花旗CCASS的阿里持倉約14.78%，涉及約32億股，市值3,346億元。

螞蟻高層退出合夥人 稱提高管治

另外阿里年報亦披露，螞蟻集團管理層相關人員井賢棟、倪行軍、曾松柏、彭翼捷等不再擔任阿里合夥人。根據集團近期修訂的《合夥協議》，合夥人應該由阿里巴巴集團人士擔任，從今年5月31日起，阿里的關聯方人士不再擔任合夥人。螞蟻集團發言人回應外電時表示，今次是集團不斷提高管治透明度及效率的部分舉措。