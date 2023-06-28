擬派特息｜鄭氏家族私有新創建 新世界變相獲泵水2百億

鄭裕彤家族全購新創建(659)，間接泵水新世界發展(017)！新世界及新創建昨聯合公布，鄭裕彤家族旗下周大福企業提出以每股9.15元，收購其尚未實益持有的新創建全部已發行股份，總代價約348億元，而持有新創建60.88%的新世界變相將獲得217.82億元，扣除用作派發特別息的40億元，仍有近178億元進帳。大行普遍認為，交易對新世界股價短線利好，但卻會失去每年穩定收息近15億元的「現金牛」。

股價曾彈一成 收市近全蒸發

周大福企業提出的9.15元收購價，較新創建上周五停牌前報7.99元，有14.5%溢價。消息昨開市前公布後，新創建即裂口高開並以全日高位8.9元收市，全日大升0.91元或11.4%，成交額逾7億元，按日多6倍，惟較9.15元的收購價低2.7%。新世界早段一度飆10.1%，惟及後乏力並一度轉跌，收市報19.68元，只微升0.16元或0.8%，早段升幅近全數蒸發，成交額約6.2億元。

交易完成後，周大福企業將註銷新創建所有尚未行使購股權，以及申請撤回新創建的上市地位，新創建將成為周大福控股集團的間接全資附屬公司。

假設新創建股份及購股權不變，當中涉及約37.91億股新創建股份及8,463.87萬份新創建購股權，前者要約價值約346.91億元；至於註銷所有新創建購股權，則所需總金額約為1.12億元，合計約348.03億元。不過，倘計及購股權全數行使及印花稅因素，最高所需金額約355.12億元。

每股派特息1.59元 股息率逾8厘

目前新世界持有新創建約23.8億股或60.88%，即預計可從交易中獲得217.82億元。新世界指，所得款項預計將用於派付40億元的特別股息，即每股1.59元，餘下資金將用於償還現有借款及作為一般營運資金。公告又指，交易能即時強化新世界財務狀況、物業發展、物業投資及物業相關業務等，以及為股東解鎖價值。

單計新世界擬派1.59元特別息計，較昨收市價已有8.1厘回報，而集團本身的股息率亦達10厘。高盛認為，交易對新世界股價利好，維持「買入」評級，目標價看32.5元，潛在升幅65%。該行認為，交易有利新世界專注地產業務，並相信今明兩年股息率仍達8.6厘，2025年預測股息率可達10.2厘。

預支14年股息 失穩定現金牛

富瑞則提醒投資者，新世界去年9月底止半年，有29%經營溢利來自新創建，交易有機會影響其長線派息能力，惟最終影響仍需時觀察，因而維持「持有」評級，目標價23元。摩根士丹利亦指，雖然交易有助解鎖新世界資產價值，但卻失去每年近15億元的股息收入，而今次交易只是提早收取未來14年的股息收入。新創建去年每股派息0.61元，以新世界持有約23.8億股計，全年收息14.5億元。

淨負債率降 改善財務狀況

不過，大行普遍一致認同交易有利新世界改善財務狀況。高盛估計，交易後集團淨負債率可由47%，降至42%，計及特別息派發後，則或再微升至43%。該行又指，新世界早前宣布了業務策略檢討，認為今年交易為檢討有進展的訊號。大摩亦估計其淨負債率可由47%降至42%；計及永續負債，則淨負債率可由66%降至58%。

另外，市場亦關注方案能否獲新創建逾半數小股東通過，按去年底止已發行新創建股份總數計，新創建股東應佔每股新創建股份未經審核綜合資產淨值10.15元，即收購價9.15元仍較其折讓9.9%，不排除成為股東猶豫原因。