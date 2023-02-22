擬派特息｜預告今年股息媲美疫前 滙控打高息牌 外圍升越$61

獅王滙豐控股(005)息誘股東！集團昨交出勝預期的全年業績，更公布增派末期息約28%，至每股0.23美元，而在完成出售加拿大業務後，亦擬派發特別股息每股0.21美元，兼預告今年恢復派季息，全年派息料貼近2019年。不過，滙控股價連日破頂後資金借好消息出貨，昨以57.6元收市，跌約2%，成交22.7億元；惟接力的外圍則衝高，截至本港時間昨晚10時半，倫敦股價折算港元曾報61.2元，即較港升6.3%。
滙控去年全年派息0.32美元(約2.496港元)，每手400股獲派股息998.4元，以昨收市價計股息率4.3厘，派息率44%。
上季稅前盈利飆95% 勝預期
受惠環球息口向上，滙控去年淨利息收入升23.1%，大部分業務均錄增長，期內純利148.22億美元，升17.6%，除稅前盈利跌7.3%，至172.28億美元，惟預期信貸損失及其他信貸減值準備達35.9億美元，2021年度錄回撥9億美元。單計第四季列帳基準稅前盈利52.05億美元，按年升95.4%，按季增65%，勝預期，純利46.2億美元，按年飆1.6倍，按季漲1.4倍。
恢復季息 全年料派0.5美元
行政總裁祈耀年指，有望於今年提升回報，資本分派能力有所增加，在完成出售加拿大業務後擬或於明年初派發特別息每股0.21美元，亦計劃今季恢復派發季度股息，該股2020年起暫停派季息，預期今明兩年派息率為50%。此外，擬於5月公布首季業績時，將視乎資金水平回購，不排除會額外回購。
祈耀年又指，按有形股本回報率12%及派息率50%指引計，今年全年股息料達0.5美元，與2019年新冠疫情前的0.51美元相若，至於首三季每季股息會否為0.1美元，則不評論。
不過，他表示有信心今年起實現平均有形股東回報率至少達12%目標；去年為9.9%，按年增1.6個百分點；一級資本比率目標介乎14%至14.5%；去年為14.2%，跌1.6個百分點。淨利息收入將至少達360億美元，即按年增逾一成。
關注內房政策發展 大行叫買
另外，祈耀年料今年信貸損失提撥約為40個基點。他說關注內地商業房地產政策發展，並會密切留意情況，今年1月已有轉變，內地推出措施將對供應端產生積極影響，為房地產開發商提供更多流動性，這些流動性也可用於支持在香港的離岸帳簿。滙控去年約36億美元預期信貸中，內房涉約13億美元。
摩根士丹利上調滙控今明兩年盈利預測2.4%及3.3%，目標價由59.8元，升至64.4元，維持「增持」評級。另預計滙控將市值約8%回饋股東，連同50%派息率，以及2024至25年回購約80億美元，明年可提供達16%回報率。高盛則指，集團今年指引大致不變，淨利息收益將至少達360億美元，意味管理層對短期借貸前景審慎，但仍料中長期有中至單位數字借貸增長，維持「買入」評級，目標價為70元。
恒生末期派2元 高盛大摩看淡
另外，恒生銀行(011)去年純利減少27%，至101.65億元，惟受內房因素影響，預期信貸損失變動飆升1.7倍至76.26億元。第四次中期息增11.1%，至每股2元，全年派息4.1元，削19.6%。恒生昨收報128.2元，升3.3%，股息率約3.2厘。行政總裁施穎茵表示，今年3月為恒生成立90周年，惟未有計劃派發特別息。風險監控總監張家慧指，信貸撥備在去年下半年好轉，當中第三階段預期信貸損失涉63.44億元，按年增2.6倍。
高盛認為恒生第四次中期息較預期高，派息率升9個百分點至83%，收入勝預期主要由非利息收入推動，維持「沽售」評級及目標價116元。大摩則指，淨利息收入及淨利息收益率均勝預期，但貸款跌7%，評級「減持」，目標價128.3元。