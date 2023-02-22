擬派特息｜預告今年股息媲美疫前 滙控打高息牌 外圍升越$61

獅王滙豐控股(005)息誘股東！集團昨交出勝預期的全年業績，更公布增派末期息約28%，至每股0.23美元，而在完成出售加拿大業務後，亦擬派發特別股息每股0.21美元，兼預告今年恢復派季息，全年派息料貼近2019年。不過，滙控股價連日破頂後資金借好消息出貨，昨以57.6元收市，跌約2%，成交22.7億元；惟接力的外圍則衝高，截至本港時間昨晚10時半，倫敦股價折算港元曾報61.2元，即較港升6.3%。

滙控去年全年派息0.32美元(約2.496港元)，每手400股獲派股息998.4元，以昨收市價計股息率4.3厘，派息率44%。

上季稅前盈利飆95% 勝預期

受惠環球息口向上，滙控去年淨利息收入升23.1%，大部分業務均錄增長，期內純利148.22億美元，升17.6%，除稅前盈利跌7.3%，至172.28億美元，惟預期信貸損失及其他信貸減值準備達35.9億美元，2021年度錄回撥9億美元。單計第四季列帳基準稅前盈利52.05億美元，按年升95.4%，按季增65%，勝預期，純利46.2億美元，按年飆1.6倍，按季漲1.4倍。

恢復季息 全年料派0.5美元

行政總裁祈耀年指，有望於今年提升回報，資本分派能力有所增加，在完成出售加拿大業務後擬或於明年初派發特別息每股0.21美元，亦計劃今季恢復派發季度股息，該股2020年起暫停派季息，預期今明兩年派息率為50%。此外，擬於5月公布首季業績時，將視乎資金水平回購，不排除會額外回購。

祈耀年又指，按有形股本回報率12%及派息率50%指引計，今年全年股息料達0.5美元，與2019年新冠疫情前的0.51美元相若，至於首三季每季股息會否為0.1美元，則不評論。

不過，他表示有信心今年起實現平均有形股東回報率至少達12%目標；去年為9.9%，按年增1.6個百分點；一級資本比率目標介乎14%至14.5%；去年為14.2%，跌1.6個百分點。淨利息收入將至少達360億美元，即按年增逾一成。

