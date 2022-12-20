擬3個月後實施 擴大股票互聯互通範圍

此外，滬深股通目標範圍將調整為市值50億元人民幣及以上，且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數/深證綜合指數成分股，以及上交所/深交所上市的A加H股公司的A股。

為進一步深化中港股票市場交易互聯互通機制(互聯互通)，促進兩地資本市場共同發展，中國證監會、香港證監會指，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通目標範圍，包括推動將符合條件在港主要上市的外國公司和更多滬深上市公司股票納入範圍，並預期需要約3個月時間準備，正式實施時間將由交易所另行通知。

港股通目標範圍調整為在現行港股通股票標的基礎上，納入恒生綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票，即屬於恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股在港主要上市外國公司，根據現行規定納入港股通，將滬港通下港股通的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。

證監會署理行政總裁梁鳳儀指，滬深港通範圍進一步擴大，可為國際投資者提供更多A股選擇，亦鞏固香港作為通往內地門戶的地位。港交所行政總裁歐冠昇指，在港上市的國際公司納入港股通目標範圍，將大大提升香港作為國際領先上市中心的吸引力。