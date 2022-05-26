擴充產能｜贛鋒鋰業斥資20億人民幣擴鋰鹽產品生產 股價逆市上升

贛鋒鋰業(1772)將斥資不超過20億元(人民幣，下同)，在江西省豐城市投資建設年產 5 萬噸鋰電新能源材料項目，以進一步擴大集團鋰鹽產品生產規模和市場份額，保障公司長期穩定發展。據集團公告，項目分兩期建設，一期建設年產 2.5 萬噸氫氧化鋰項目，包括建設和生產相關的基礎設施、廠房、輔助設施和員工宿舍、安全生產設備、運營資金等。贛鋒鋰業中午收市升3.76%，收報102.1港元，半日成交1.82億港元。

根據集團年度業績公告，截至去年底集團的氫氧化鋰設計產能為8.1萬噸，產能利用率為88.0%，而預計2025年全球氫氧化鋰的需求總量將大幅增長至70.4萬噸，2021至2025年的複合平均年增長率約37%。

同時，集團亦建議採納2022年股票期權激勵計劃，向包括核心管理人員及核心技術（業務）人員在內共計113人，授予217萬份股票期權，佔目前已發行A股總數約0.19%，佔已發行股份總數約0.15%。授予的股票期權的行權價格為每股A股118.86元人民幣。

公司為是次激勵計劃設定業績考核要求，包括今年歸屬於股東的扣除非經常性損益後的淨利潤不低於80億元，2022至2023年累計淨利潤分別不低於180億元、2022至2024年累計淨利潤不低於280億元、2022至2025年累計淨利潤不低於380億元。