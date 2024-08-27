攜程上季盈利急增5倍 中文站點酒店預定按年升約20%

攜程集團上季盈利38.3億元人民幣，按年急升近5.1倍，經調整EBITDA為44億元，按年升19%。期內，收入127.9億元，按年升近14%。

攜程上季旅遊度假業務升42% 集團指，因假日期間越來越強勁的旅遊需求，住宿預訂營業收入約51億元，按年上升20%，按季升14%。交通票務營業收入約49億元，升約1%，按季跌3%，受到機票價格波動影響。旅遊度假業務營業收入約10億元，按年升42%，按季升16%。 集團表示，第二季公司中文站點的酒店預定按年升約20%，主要受惠於出境遊和本地遊的快速增長。 出境酒店和機票預訂，已全面恢復至2019年疫情前同期的100%水平，國際OTA平台的總收入按年增長約70%

而單計上半年業績，股東應佔淨利潤38.33億元，按年增5.07倍；每股基本盈利5.84元；收入合計127.88億元，按年升13.55%；上半年盈利81.5億元，按年升約1倍。收入逾247億元，按年升近21%。 攜程：跨境旅遊需求帶動強勁增長 攜程董事會執行主席梁建章先生表示，在旅遊需求，尤其是跨境旅遊需求的強勁增長下，2024年第二季，集團實現持續增長。這一強勁的表現彰顯集團在動態市場中的適應能力。展望未來，將全力以赴，運用人工智能進行旅遊業的創新，為客戶創造卓越的價值體驗。

攜程首席執行官孫潔表示，很高興看到旅遊業務的強勁增長，強調中國的旅遊消費需求依然旺盛；樂觀的市場前景激發了集團持續創新和實施新計劃的熱情。通過與合作夥伴緊密合作，集團有信心在未來取得更加輝煌的成績。