攜程撐內地生育政策　入職滿3年員工每生一個有5萬人民幣補貼

內地近年推政策刺激生育率，連民企攜程（9961）也出力撐生育！集團周五（30日）宣布，推出生育補貼政策，入職滿3年的員工，每生一個小孩即享5萬人民幣的補貼。

生一個有5萬人民幣補貼

攜程表示，將推出一項名為「程二代程長禮金」的生育補貼政策，自2023年7月1日起，凡入職滿3年的員工，不論性別，新生育一個孩子後，每年可獲1萬元（人民幣，下同）補貼，並可發放至孩子滿5周歲，即每生一個可獲5萬元補貼。

同時，攜程將對補貼政策技放10億元，並料有達2萬員工因此獲益。

亦有內媒報道，攜程自2015年12月起，已發佈了孕期交通費、生育禮金和生育醫療補貼等福利，其後也陸續增加了孕婦躺椅、輔助生育及母嬰室等10餘項福利。至於在今次生育補貼政策推出前，攜程年均在生育福利上的投入近800萬元。