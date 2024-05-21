攜程首季多賺28%受惠旅遊業復甦　酒店及機票預訂增長逾一倍

藍籌旅遊股攜程（9961）公布截至3月底止的季度業績，首季盈利43.12億元（人民幣，下同），按年增長27.76%；每股基本盈利6.62元，當中受惠旅遊業復甦，首季酒店及機票預訂同比增長逾一倍。
攜程股價偏軟，暫跌0.687%，報433.4元，成交6.86億港元。
攜程收入按年升近三成
期內，首季經調整EBITDA為40億元，經調整EBITDA利潤率為33%，相比2023年同期為31%。
而收入則為119.21億元，按年上升29.42%，其中住宿預訂收入44.96億元，升29.2%；交通票務收入50億元，升20.31%；旅遊度假收入8.83億元，升1.29倍；商旅管理收入5.11億元，升14.83%。
攜程旗下「Trip.com」總收入增八成
集團指，旗下國際OTA平台「Trip.com」總收入同比增長約80%，並表示通過增强產品和服務實現在亞太地區穩步增長，致力於在未來3至5年內成為亞洲首選旅遊平台。
同時，平台入境旅遊預訂量同比大幅增長逾4倍，其中來自新加坡等要市場的入境遊客人數激增10倍；馬來西亞增長9倍；法國、西班牙和泰國均有4倍增長。
攜程聯合創辦人及董事會執行主席梁建章表示，在供給更加穩定、簽證要求進一步放寬的推動下，中國國內和出境旅遊需求大幅增長。此外，得益於集團不斷改進的產品，攜程全球業務強勁增長；攜程首席執行官孫潔則指，首季業績證明瞭旅遊市場的韌性和集團團隊強大的執行力，亦認識到創造可持續未來的重要性。