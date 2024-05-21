攜程首季多賺28%受惠旅遊業復甦　酒店及機票預訂增長逾一倍

攜程旗下「Trip.com」總收入增八成

集團指，旗下國際OTA平台「Trip.com」總收入同比增長約80%，並表示通過增强產品和服務實現在亞太地區穩步增長，致力於在未來3至5年內成為亞洲首選旅遊平台。

同時，平台入境旅遊預訂量同比大幅增長逾4倍，其中來自新加坡等要市場的入境遊客人數激增10倍；馬來西亞增長9倍；法國、西班牙和泰國均有4倍增長。

攜程聯合創辦人及董事會執行主席梁建章表示，在供給更加穩定、簽證要求進一步放寬的推動下，中國國內和出境旅遊需求大幅增長。此外，得益於集團不斷改進的產品，攜程全球業務強勁增長；攜程首席執行官孫潔則指，首季業績證明瞭旅遊市場的韌性和集團團隊強大的執行力，亦認識到創造可持續未來的重要性。